Марина Александрова, Виктория Газинская и другие известные красавицы стали героинями сказки про Спящую Красавицу

В эту пятницу, 8 июня, в московском доме Смирнова известные красавицы почувствовали себя сказочными героинями на вечеринке AXENOFF Sleeping Beauty. В декорациях замка Спящей Красавицы и волшебного леса были замечены Марина Александрова, Виктория Газинская, Среди гостей вечера были Марина Александрова, Виктория Газинская, Алена Ахмадуллина, Светлана Захарова, Константин Андрикопулос, Эстер Абнер, Полина Аскери, Ксения Соловьева, Екатерина Дарма, балерина Екатерина Крысанова, балерина Анастасия Меськова, Владислав Лантратов, Екатерина Мухина, Оксана Бондаренко и другие звезды.

В пространстве старинного особняка царил таинственный полумрак, а гостей встречала заколдованная принцесса Аврора, которую сыграла ведущая балерина театра им. Станиславского Анастасия Лименко. Ее сопровождал принц, спасший красавицу от злых чар. Роль злой феи Карабос исполнил знаменитый танцовщик Геннадий Янин. Новая коллекция ювелирного дома полностью соответствовала обстановке: сказочная, с множеством ярких фруктово-ягодных и цветочных мотивов и немного готичная, с серьгами-паучками, летучими мышами и тиарой из переплетенных ветвей.