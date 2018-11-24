logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Марина Александрова, Полина Аскери и другие знаменитости побывали на балу «Doctor Zhivago»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 41

Марина Александрова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Мероприятие в честь выхода новой коллекции ювелирного дома AXENOFF перенесло гостей вечера в атмосферу начала XX века.

23 ноября 2018 года в историческом особняке Спиридонова в Москве состоялся бал по случаю выхода новой коллекции ювелирного дома AXENOFF «Doctor Zhivago». Организаторы мероприятия неслучайно выбрали именно это место для проведения торжественного бала – Николай Владимирович Спиридонов был известен просветительской деятельностью и меценатством, и в залах этого здания не раз проводились балы, где звучала музыка и романсы.

В создании новой коллекции ювелирных изделий Петр Аксенов вдохновлялся не только романом Пастернака, одноименным фильмом 1965 года голливудского режиссера Дэвида Лина и непростыми судьбами их героев, но и одним из ведущих природных мотивов, проходящих красной нитью через весь сюжет произведения «Доктор Живаго», – русской зимой. Зима - прекрасное, но холодное и такое порой ненастное время года сплетается с судьбой России в трагичный для нее момент. Именно поэтому дресс-код гостей предполагал красный, белый и черный цвет, и, конечно, украшения AXENOFF. Дух революции и аристократизма стал неизменным спутником этого вечера. Чтобы попасть в основной зал, гостям бала пришлось оказаться в настоящем лазарете, в воздухе которого витал запах лекарств, слышались стоны больных и виднелись их изможденные лица.

Интерьер одной из комнат украшало великолепное живописное полотно: по заснеженной Москве в санях мчатся главные герои романа - Юрий Живаго и Лара. Эту картину специально для бала написала талантливая художница и друг ювелирного дома Татьяна Ривилис.

В центре зала, где проводилось торжество была установлена огромная ледяная елка, украшенная эксклюзивными игрушками под чутким руководством декоратора Юлии Шакировой. Оперная дива Дарья Давидофф исполнила старинные романсы. Звук чарующего голоса певицы уносил в золотые мечты об утерянном прекрасном прошлом, а ее красота была подчеркнута украшениями AXENOFF.

Дарья Давидофф

Среди гостей бала были замечены Марина Александрова, Александра Толстая, Мария Александрова, Влад Лантратов, Ольга Смирнова, Александра Толстая, Ольга и Чарльз Томпсон, Ксения Сухинова, Светлана Захарова, Виктория Шелягова, английский кутюрье Lee Paton, Полина Аскери и Борис Белоцерковский, Екатерина Мухина, Дарья Веледеева, Ксения Соловьева, Константин Андрикопулос, Юлия Шакирова, Алла Вербер, Ирина Оганова, Анна Попова, Маруся Ильченко, Виктория и Антон Борисевич, Юлия и Артем Акимовы, Милана Королева, Марина Жигалова-Озкан, Екатерина Одинцова, Карина Варивода, Алена Ахмадуллина, Снежана Георгиева и другие знаменитости.

Балы ювелирного дома AXENOFF известны своей оригинальностью и пронизаны любовью к Родине и ее истории. Бал, по мнению его хозяина Петра Аксенова, может быть завершен только ошеломляющим весельем и задором, которыми славится Русская Душа - хор Московских Казаков в полном составе с танцорами и музыкантами стали лучшим окончанием этого невероятного бала.

Генеральным партнёром вечера стала финансовая компания БКС Ультима Private Banking, специализирующаяся на обслуживании состоятельных клиентов. Компания известна своей активной деятельностью в сфере культурных мероприятий и бал «Doctor Zhivago» не стал исключением.

Фото: архивы пресс-служб

Видео: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Сына я никому отдавать не собираюсь»: бывшая невестка Марии Шукшиной резко ответила на угрозы
«Малыш сказочно красив»: в Сети обсуждают подросшего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой
84-летний Олег Басилашвили стал неузнаваемым из-за тяжелой болезни, грозящей ему ампутацией ноги
Жена легендарного гонщика Михаэля Шумахера рассказала о его состоянии
Танец Сергея Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть
40-летняя Любовь Толкалина поделилась фото с новорожденным малышом