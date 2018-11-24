Марина Александрова, Полина Аскери и другие знаменитости побывали на балу «Doctor Zhivago»

23 ноября 2018 года в историческом особняке Спиридонова в Москве состоялся бал по случаю выхода новой коллекции ювелирного дома AXENOFF «Doctor Zhivago». Организаторы мероприятия неслучайно выбрали именно это место для проведения торжественного бала – Николай Владимирович Спиридонов был известен просветительской деятельностью и меценатством, и в залах этого здания не раз проводились балы, где звучала музыка и романсы.

В создании новой коллекции ювелирных изделий Петр Аксенов вдохновлялся не только романом Пастернака, одноименным фильмом 1965 года голливудского режиссера Дэвида Лина и непростыми судьбами их героев, но и одним из ведущих природных мотивов, проходящих красной нитью через весь сюжет произведения «Доктор Живаго», – русской зимой. Зима - прекрасное, но холодное и такое порой ненастное время года сплетается с судьбой России в трагичный для нее момент. Именно поэтому дресс-код гостей предполагал красный, белый и черный цвет, и, конечно, украшения AXENOFF. Дух революции и аристократизма стал неизменным спутником этого вечера. Чтобы попасть в основной зал, гостям бала пришлось оказаться в настоящем лазарете, в воздухе которого витал запах лекарств, слышались стоны больных и виднелись их изможденные лица.

Интерьер одной из комнат украшало великолепное живописное полотно: по заснеженной Москве в санях мчатся главные герои романа - Юрий Живаго и Лара. Эту картину специально для бала написала талантливая художница и друг ювелирного дома Татьяна Ривилис.

В центре зала, где проводилось торжество была установлена огромная ледяная елка, украшенная эксклюзивными игрушками под чутким руководством декоратора Юлии Шакировой. Оперная дива Дарья Давидофф исполнила старинные романсы. Звук чарующего голоса певицы уносил в золотые мечты об утерянном прекрасном прошлом, а ее красота была подчеркнута украшениями AXENOFF.