Марина Александрова и Лиза Боярская вывели подросших сыновей в свет

В минувшие выходные Марина Александрова, Елизавета Боярская и Юлия Пересильд с детьми встретились в «Музее будущего», что в Институте русского реалистического искусства. Для ребят был организован необычный мастер-класс — «Новая жизнь старых вещей». Под руководством куратора маленькие исследователи создавали из старого пианино «отель для цветов».

Пока дети были заняты творчеством, молодые мамы совершили тур по самому большому частному музею Москвы, три этажа которого заняты полотнами Сергея Герасимова, Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Георгия Нисского и других.

«К своему стыду, я раньше не знала про этот музей, может быть в силу того, что я пока не так хорошо знаю Москву. Поводом стала встреча с друзьями и дети, но я искренне рада, что узнала о существовании этого музея, так сложилось, что именно в театре и кино я часто встречаюсь с советской и постсоветской эпохой. Понятно, что мы многое знаем об этом времени с точки зрения поэтов, артистов, но со стороны художников, честно говоря, я вообще ничего не знала об этом периоде. И поэтому сегодня мне было очень интересно увидеть таких разноплановых, глубоких художников и отражение эпохи через картины, которые они должны были делать с одной стороны, и которые им хотелось — с другой», — поделилась впечатлениями Елизавета Боярская.

«Мне очень понравилось, это то время, которое уже не изучается серьезно в творческих ВУЗах, сегодня я узнала большое количество новых имен. И увидела абсолютно другой ракурс на историю — такая деталь как бумажные цветы, которые продавали в 45-м году, потому что не было живых, это очень сильный образ послевоенной Москвы. Я обязательно вернусь в этот музей, чувствую, что мне не хватило», — добавила Марина Александрова.

«Здесь очень интересно, в следующий раз нас пригласили на мастер-класс, где будут рисовать на стенах, мы обязательно придем. Но мне надо прийти сюда как-нибудь еще раз без детей, чтобы просто пройти по выставке с экскурсоводом», — сообщила Юлия Пересильд, которая не только осмотрела музей, но и вместе с детьми поучаствовала в мастер-классе.

Архитектурный курс «Музей будущего» проходит в Институте русского реалистического искусства каждую субботу.

Фото: архивы пресс-служб