Марианна Максимовская с мужем, повзрослевшая Стеша Маликова и другие звезды посетили закрытый показ ярмарки современного искусства

Накануне вечером в Гостином Дворе открылась 6-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Алене Долецкой, Ольге Свибловой, Эвелине Бледанс, Ивану Урганту, Андрею Малахову, Алене Ахмадуллиной, Айдан Салаховой, Наталье Гольденберг, Андрею Бартеневу, Денису Симачеву, Ингрид Олеринской и другим звездам удалось первыми ознакомиться с экспозицией. Праздничную атмосферу вечера дополняли арт-перформанс Марины Звягинцевой и выступление WET RED. Хозяйкрой вечера стала Маргарита Пушкина, основатель и директор Cosmoscow.
Марианна Максимовская пришла на открытие ярмарки с мужем.
А Стеша Маликова «выгуляла» очередной элегантный наряд: в последнее время подписчики блога наследницы известной семьи отмечают, что она стала выглядеть намного строже и взрослее.
Основная программа состоит из 7 секций с участием 70 галерей со всего мира: России, Бельгии, Болгарии, Эстонии, Грузии, Бахрейна, Латвии, Литвы, Норвегии и Польши, которые показывают в Москве работы более 250 художников.
Ярмарка открыта для посещения с 7 по 9 сентября с 12 до 20 часов.
Фото: архивы пресс-служб