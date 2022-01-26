Марат Башаров пришел на премьеру фильма с подросшим сыном, а Александр Энберт — с беременной женой
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Фото: пресс-служба
Актер Марат Башаров впервые за долгое время вышел в свет со своим 5-летним сыном Марселем. Несмотря на то что актер пришел на светское мероприятие, со своим внешним видом он решил не заморачиваться. 47-летний Башаров надел вязаную жилетку на молнии, голубую рубашку с принтом и кепку. Сына он одел тоже максимально просто.
Напомним, что Марсель родился в 2016 году в союзе Башарова с экономистом Елизаветой Шевырковой. Они познакомились в социальной сети в 2012 году, официально поженились в 2017-м, уже после рождения сына. Брак продлился не долго, а развод в 2019 году получился очень скандальным. Актер жестоко избил жену. Мальчик после развода родителей остался жить с мамой.
Среди гостей мероприятия были замечены и супруги Энберт. Партнер Агаты Муцениеце по проекту «Ледниковый период» Александр Энберт пришел на премьеру со своей беременной женой Алесей. Девушка надела свободное платье с леопардовым принтом, чтобы не акцентировать внимание на своем интересном положении.
«Замечательное кино, побольше бы таких фильмов. После просмотра мне захотелось пойти на стадион и поиграть в футбол!» — рассказал после премьеры Марат Башаров. Фигурист Александр Энберт тоже оценил экранизацию: «Фильмы о спорте занимают особое место в моем сердце, эти истории приятно смотреть, при этом всегда вспоминаешь какие-то истории из своей жизни».
Кроме Башарова и Энберта, посмотреть фильм пришли и другие селебрити. Дана Борисова, телеведущая, тоже пришла в компании ребенка, своей дочки, футболист Сергей Игнашевич с семьей, а также Виктор Гусев, Кирилл Кикнадзе, чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян, Мария Голубкина, Александр Носик, Борис Дергачев, Яна Крайнова, Алиса Вокс, Родион Газманов.
Фото: пресс-служба