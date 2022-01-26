Марат Башаров пришел на премьеру фильма с подросшим сыном, а Александр Энберт — с беременной женой

Актер Марат Башаров впервые за долгое время вышел в свет со своим 5-летним сыном Марселем. Несмотря на то что актер пришел на светское мероприятие, со своим внешним видом он решил не заморачиваться. 47-летний Башаров надел вязаную жилетку на молнии, голубую рубашку с принтом и кепку. Сына он одел тоже максимально просто.

Напомним, что Марсель родился в 2016 году в союзе Башарова с экономистом Елизаветой Шевырковой. Они познакомились в социальной сети в 2012 году, официально поженились в 2017-м, уже после рождения сына. Брак продлился не долго, а развод в 2019 году получился очень скандальным. Актер жестоко избил жену. Мальчик после развода родителей остался жить с мамой.