«Мама любит всех»: Анна Хилькевич написала детскую книгу и поделилась эмоциями от события
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Актриса и мама двоих маленьких дочек Анна Хилькевич решила попробовать себя на новом поприще: артистка написала книгу для малышей и выпустила ее совместно с издательским домом Clever.
В Instagram Анна Хилькевич поделилась с подписчиками эмоциями от своей писательской премьеры. «Сегодня я ощущаю праздник внутри себя, потому что именно сегодня выходит моя первая детская книга.
В этой книге я подняла вопрос ревности старшего ребенка, в связи с появлением младшего... Но любая мама знает, что невозможно любить своих детей в разной степени, ведь это два твои родные кусочка и ты любишь их поровну, ни больше, ни меньше!
Но как же правильно донести это до малыша? В этом как раз моя книга поможет вам! Вчера я презентовала, (то есть прочитала) «Мама любит всех» своей старшенькой — Ариаше, и знаете какой был эффект у ребенка? Даже лучше, чем я могла представить.
Она прочувствовала все... Есть в книге драматический момент, когда старшая малышка переживает, плачет, испытывает отрицательные эмоции... Ариаша глубоко прочувствовала всю ее боль...
Я посмотрела на нее, а у нее слезы в глазах! И вдруг, после прочитанных мною строк "Моя любовь к тебе ни капельки не потерялась, она все такая же огромная", она резко и порывисто меня обняла и прошептала: "Я тебя люблю, мамочка". В итоге, вчера мы книжку прочитали дважды и с утра сегодня первое, что сказала Ариаша: "Мама, а можно еще мне почитать эту книжку?". И я убедилась, что эффект от книжки сложился самый лучший.
У нас, у мам, сердце огромное, там места на всех хватит! «Мама любит всех». Правда, девочки?», — написала Анна на своей странице в социальной сети.
«Подскажите, где можно купить? Нам такую надо», — спросила Анна Седокова.
«Здорово! У нас три мальчика. Надо было в двух вариантах — для мальчиков и девочек», «Ого», «Прикольно, поздравляю», «Какие вы прелестные», «Аж прослезилась», «Обязательно прочитаем», — поддержали Анну подписчики.
Фото и видео: Instagram, пресс-служба
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