«Мама любит всех»: Анна Хилькевич написала детскую книгу и поделилась эмоциями от события

В Instagram Анна Хилькевич поделилась с подписчиками эмоциями от своей писательской премьеры. «Сегодня я ощущаю праздник внутри себя, потому что именно сегодня выходит моя первая детская книга.

В этой книге я подняла вопрос ревности старшего ребенка, в связи с появлением младшего... Но любая мама знает, что невозможно любить своих детей в разной степени, ведь это два твои родные кусочка и ты любишь их поровну, ни больше, ни меньше!

Но как же правильно донести это до малыша? В этом как раз моя книга поможет вам! Вчера я презентовала, (то есть прочитала) «Мама любит всех» своей старшенькой — Ариаше, и знаете какой был эффект у ребенка? Даже лучше, чем я могла представить.

Она прочувствовала все... Есть в книге драматический момент, когда старшая малышка переживает, плачет, испытывает отрицательные эмоции... Ариаша глубоко прочувствовала всю ее боль...

Я посмотрела на нее, а у нее слезы в глазах! И вдруг, после прочитанных мною строк "Моя любовь к тебе ни капельки не потерялась, она все такая же огромная", она резко и порывисто меня обняла и прошептала: "Я тебя люблю, мамочка". В итоге, вчера мы книжку прочитали дважды и с утра сегодня первое, что сказала Ариаша: "Мама, а можно еще мне почитать эту книжку?". И я убедилась, что эффект от книжки сложился самый лучший.

У нас, у мам, сердце огромное, там места на всех хватит! «Мама любит всех». Правда, девочки?», — написала Анна на своей странице в социальной сети.