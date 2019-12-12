passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мама любит всех»: Анна Хилькевич написала детскую книгу и поделилась эмоциями от события

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анна Хилькевич с мужем Артуром Волковым

Фото: Instagram

Многие поклонники Анны уже захотели купить это произведение.

Актриса и мама двоих маленьких дочек Анна Хилькевич решила попробовать себя на новом поприще: артистка написала книгу для малышей и выпустила ее совместно с издательским домом Clever.

В Instagram Анна Хилькевич поделилась с подписчиками эмоциями от своей писательской премьеры. «Сегодня я ощущаю праздник внутри себя, потому что именно сегодня выходит моя первая детская книга.

В этой книге я подняла вопрос ревности старшего ребенка, в связи с появлением младшего... Но любая мама знает, что невозможно любить своих детей в разной степени, ведь это два твои родные кусочка и ты любишь их поровну, ни больше, ни меньше!

Но как же правильно донести это до малыша? В этом как раз моя книга поможет вам! Вчера я презентовала, (то есть прочитала) «Мама любит всех» своей старшенькой — Ариаше, и знаете какой был эффект у ребенка? Даже лучше, чем я могла представить.

Она прочувствовала все... Есть в книге драматический момент, когда старшая малышка переживает, плачет, испытывает отрицательные эмоции... Ариаша глубоко прочувствовала всю ее боль...

Я посмотрела на нее, а у нее слезы в глазах! И вдруг, после прочитанных мною строк "Моя любовь к тебе ни капельки не потерялась, она все такая же огромная", она резко и порывисто меня обняла и прошептала: "Я тебя люблю, мамочка". В итоге, вчера мы книжку прочитали дважды и с утра сегодня первое, что сказала Ариаша: "Мама, а можно еще мне почитать эту книжку?". И я убедилась, что эффект от книжки сложился самый лучший.

У нас, у мам, сердце огромное, там места на всех хватит! «Мама любит всех». Правда, девочки?», — написала Анна на своей странице в социальной сети.

«Подскажите, где можно купить? Нам такую надо», — спросила Анна Седокова.

«Здорово! У нас три мальчика. Надо было в двух вариантах — для мальчиков и девочек», «Ого», «Прикольно, поздравляю», «Какие вы прелестные», «Аж прослезилась», «Обязательно прочитаем», — поддержали Анну подписчики.

Фото и видео: Instagram, пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!