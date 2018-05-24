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Мама и дети Дианы Арбениной поддержали ее на презентации нового клипа

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Диана Арбенина
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Диана Арбенина презентовала клип на песню «Инстаграм».

23 мая Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» представили новый клип на песню «Инстаграм», режиссером которого стала мастер эпатажного кино Валерия Гай Германика. На культовой площадке Jagger были замечены Ирина Безрукова и Митя Фомин, но львиная доля внимания досталась семье певицы — ее маме и детям.

8-летние двойняшки Артем и Марта чувствовали себя весьма комфортно под прицелом микрофонов и камер, охотно позировали и строили рожицы фотографам, активно участвовали в интервью. Они, в частности, сообщили, что именно песня «Инстаграм» у них самая любимая из всего маминого творчества.

Презентация проходила в формате акустического концерта. Несмотря на будний день, к 19 часам на площадке было не протолкнуться.

Первой на сцену вышла Диана Арбенина. Певица подчеркнула, что надеется с помощью нового видео обратить внимание на проблемы подрастающего поколения: «Возможно, кто-то из взрослых, посмотрев клип, сможет лучше понять подростков, почувствовать их боль, повнимательнее присмотрится к близким и предотвратит трагедию. Я также хочу, чтобы подростки увидели и поняли, что они не одиноки во всем мире со своими проблемами, поверили, что в жизни, как и в этом маленьком, но очень емком, эмоциональном, сильном кино, есть рука, которая протянет помощь».

«Я честно признаюсь, что боюсь за сына и дочь, и за всех остальных сыновей и дочерей, которые переживают или будут переживать взросление, испытают любовь, боль, страх, непонимание, и, как следствие этого, ярость», — призналась она.

«Я понимаю, сейчас время селфи, время эгоизма, но очень хочется, чтобы наши дети жили в сказочном мире и не выходили в ту реальность, где мы не заботимся друг о друге, слышим только себя и при пожаре первым делом спасаем свою никчемную жизнь», — поддержала ее Валерия Гай Германика.

Сейчас Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» продолжают приуроченный к 25-летию своей творческой деятельности масштабный двухлетний тур по городам России и странам мира. 4 ноября они выступят в московском СК «Олимпийский».

Фото: архивы пресс-служб

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