Мама и дети Дианы Арбениной поддержали ее на презентации нового клипа

Презентация проходила в формате акустического концерта. Несмотря на будний день, к 19 часам на площадке было не протолкнуться.

Первой на сцену вышла Диана Арбенина. Певица подчеркнула, что надеется с помощью нового видео обратить внимание на проблемы подрастающего поколения: «Возможно, кто-то из взрослых, посмотрев клип, сможет лучше понять подростков, почувствовать их боль, повнимательнее присмотрится к близким и предотвратит трагедию. Я также хочу, чтобы подростки увидели и поняли, что они не одиноки во всем мире со своими проблемами, поверили, что в жизни, как и в этом маленьком, но очень емком, эмоциональном, сильном кино, есть рука, которая протянет помощь».

«Я честно признаюсь, что боюсь за сына и дочь, и за всех остальных сыновей и дочерей, которые переживают или будут переживать взросление, испытают любовь, боль, страх, непонимание, и, как следствие этого, ярость», — призналась она.