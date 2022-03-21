Маликовы отмечают годовщину, Малькова выходит замуж: события из жизни звезд 21 марта

Сергей Безруков рассказал, какие эмоции испытывает перед выходом на сцену. «Артист всегда испытывает волнение. Особенно сейчас, когда все погружены в свои тревоги. Как настроиться, как войти в роль и отыграть спектакль, несмотря на внутреннее состояние. Уверен, у каждого артиста есть свой секрет, я хочу поделиться своим.

До начала спектакля я всегда выхожу на пустую сцену, здороваюсь с ней, кладу на нее руку и прошу разрешения мне сегодня сыграть. Я представляю всех великих артистов, которые были здесь до меня, все страсти и эмоции, которые здесь кипели, и наполняюсь энергией, которая здесь осталась.

Когда я чувствую, что настроился сам, моя задача как режиссера настроить всю команду. Знаменитая традиция, объединяющая всех артистов, собраться вместе после третьего звонка, соединить руки в центре и сказать "Раз, два, три, с Богом!"

Я, правда, стараюсь этот ритуал для каждого спектакля немного менять. Перед "Казанова. Ars Vivendi", например, мы говорим "Раз, два, три, агапэ!". Агапэ — это древнегреческое слово, которым греки называли высшую степень любви. И вот с мыслью о самой чистой любви мы и выходим на сцену», — поделился знаменитый артист.