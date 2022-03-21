Маликовы отмечают годовщину, Малькова выходит замуж: события из жизни звезд 21 марта
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Дмитрий и Елена Маликовы отмечают 30-летие со дня начала своих отношений. Пара долгое время жила, не регистрируя отношений, но после рождения дочери Стефании они официально стали мужем и женой.
21 марта первую годовщину со дня свадьбы отметили Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит. В 2021-м они поженились, не привлекая к себе всеобщего внимания. В годовщину свадьбы актер с супругой сходили в ресторан, прихватив любимого пса Степана.
Влад Соколовский сообщил, что Лина Суркова родила сына Дэвида. В блоге новоиспеченный отец весь день делился радостью от появления наследника.
21 марта отмечают Международный день людей с синдромом Дауна. Среди российских знаменитостей особенных детей растят Эвелина Бледанс, Владимир Мишуков, Ирина Хакамада.
Анастасия Волочкова опубликовала в Telegram фото с дочерью Ариадной, которая живет с отцом и его женой Еленой Николаевой. «Как быстро растут дети! Моей любимой Ариадне Волочковой уже 16,5 лет! Так душевно встретились сегодня! Она просто великолепный человек. И большая умница!» — написала танцовщица про дочь.
В Сети принялись обсуждать, какой красавицей выросла Алиадна и то, что Анастасия позирует холодной весной в босоножках вместо сапог.
Также Анастасия похвасталась обновкой, которая ей очень к лицу.
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Светлана Малькова выходит замуж за американца. Сегодня эта новость облетела СМИ. Неделю назад экс-жена нынешнего мужа Анастасии Макеевой Романа Малькова улетела с тремя детьми в Америку (старший сын живет с отцом). Актриса разразилась гневной бранью, что Светлана сделала необдуманный шаг, увезя детей за океан без их согласия.
На это Малькова ответила, что выходит замуж за хорошего человека из Сиэтла и вообще она не будет рассказывать о личной жизни в Сети, чтобы экс-муж с новой избранницей за ней не следили.
Молодая мама Елизавета Арзамасова поделилась трогательным видео с полугодовалым сыном Львом. «Наш любимый Лев Ильич как может, как умеет отправляет всем воздушный поцелуй и улыбку. Пусть все будет хо-ро-шо», — написала актриса в блоге.
Сергей Безруков рассказал, какие эмоции испытывает перед выходом на сцену. «Артист всегда испытывает волнение. Особенно сейчас, когда все погружены в свои тревоги. Как настроиться, как войти в роль и отыграть спектакль, несмотря на внутреннее состояние. Уверен, у каждого артиста есть свой секрет, я хочу поделиться своим.
До начала спектакля я всегда выхожу на пустую сцену, здороваюсь с ней, кладу на нее руку и прошу разрешения мне сегодня сыграть. Я представляю всех великих артистов, которые были здесь до меня, все страсти и эмоции, которые здесь кипели, и наполняюсь энергией, которая здесь осталась.
Когда я чувствую, что настроился сам, моя задача как режиссера настроить всю команду. Знаменитая традиция, объединяющая всех артистов, собраться вместе после третьего звонка, соединить руки в центре и сказать "Раз, два, три, с Богом!"
Я, правда, стараюсь этот ритуал для каждого спектакля немного менять. Перед "Казанова. Ars Vivendi", например, мы говорим "Раз, два, три, агапэ!". Агапэ — это древнегреческое слово, которым греки называли высшую степень любви. И вот с мыслью о самой чистой любви мы и выходим на сцену», — поделился знаменитый артист.
Певица Жасмин в своем блоге в Telegram рассказала, что вернулась из Израиля. Ранее ее обвиняли в том, что она сбежала туда на долгое время. «Вот и прилетели домой! Дети не захотели расставаться с бабушкой Соней и ее божественными чебуреками, поэтому она решила поехать с нами. На самом деле она давно собиралась в Москву, но возраст уже дает о себе знать, 85 лет как-никак… Обычно мы все к ней летаем в Израиль, но в этот раз она решила сделать сюрприз своим детям, внукам и правнукам!» — написала певица.
Фото: Telegram
Мария Погребняк уверена: настоящая и долгая женская дружба существует. В доказательство она показала фото с близкими подругами, в том числе с Ольгой Бузовой, которую называет своим родным человеком уже много лет.
Фото и видео: Telegram, Global Look press, кадр программы «Пусть говорят»/ Первый канал