Маликова пришла на гала-ужин в шелках, а Летучая — в дерзком костюме oversize

Возлюбленная Эмина Агаларова, модель Алена Гаврилова, пришла поддержать его — пару снова заподозрили в воссоединении. Стоит отметить, что поклонники музыканта уже давно надеются на то, что пара будет вместе. На ужин девушка пришла в утонченном черном платье на одно плечо.