Маликова пришла на гала-ужин в шелках, а Летучая — в дерзком костюме oversize
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Фото: Пресс-служба
Гостей гала-ужина встречали соучредители бизнес-форума «Репутация» Анна Русска, Андрей Бургарт и Эмин Агаларов.
Среди гостей отметились Алексей и Мила Гарбер, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Алена Гаврилова, Алла Акперова, Ирина Дубцова, Инна Маликова, Елена Летучая, Константин Андрикопулос, Евгения Лешкова, Светлана Ермолаева, Наталья Веснина, Дмитрий Озман, Артем Овчаренко, Анна Тихомирова, Константин Майор, Марина Жигалова, Татьяна Геворкян, Эмма Гаджиева и другие.
Инна Маликова пришла на ужин в очень элегантном черном платье-комбинации длины миди, поверх которого накинула объемный черный жакет. Утонченные серебристые лодочки завершают изысканный образ певицы.
Фото: Пресс-служба
Телеведущая Елена Летучая выбрала для этого вечера брючный костюм черного цвета в стиле oversize, под который надела белую блузку в горошек с бантом. Волосы Елена собрала сзади.
Фото: Пресс-служба
Возлюбленная Эмина Агаларова, модель Алена Гаврилова, пришла поддержать его — пару снова заподозрили в воссоединении. Стоит отметить, что поклонники музыканта уже давно надеются на то, что пара будет вместе. На ужин девушка пришла в утонченном черном платье на одно плечо.
Фото: Пресс-служба
Мероприятие получилось очень элегантным и атмосферным. Гостей у входа в Дом Пашкова встретили виолончелистки.
За музыкальное сопровождение отвечали группа Therr Maitz и Антон Беляев, а завершил вечер Dj Panterov.
Фото: пресс-служба