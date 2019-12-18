Малахова в мини, элегантная Безрукова, Бачурин с дочерью и другие звезды с детьми на премьере «Звездных войн»

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Картину гостям представил генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе.

На премьере побывали Женя Малахова, Ирина Горбачева, Ирина Безрукова, Влад Соколовский, Доминик Джокер, Илья Бачурин, Ясмина Муратович, Никита Еленев, Софья Донианц, Роман Архипов, Ксения Суркова, Анна Александрова, Оксана Карас, Сергей Лукьяненко и другие знаменитости. Многие из них смотрели фильм с детьми.

Актриса и певица Женя Малахова позировала фотографам в свитере горчичного цвета, прозрачной мини-юбке и плотных темных колготках.