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Малахова в мини, элегантная Безрукова, Бачурин с дочерью и другие звезды с детьми на премьере «Звездных войн»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Женя Малахова с племянником

Фото: ©Disney, фото предоставлено Disney

Первый показ очередной серии саги «Звездные войны: Скайуокер. Восход» состоялся 17 декабря.

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Картину гостям представил генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе.

На премьере побывали Женя Малахова, Ирина Горбачева, Ирина Безрукова, Влад Соколовский, Доминик Джокер, Илья Бачурин, Ясмина Муратович, Никита Еленев, Софья Донианц, Роман Архипов, Ксения Суркова, Анна Александрова, Оксана Карас, Сергей Лукьяненко и другие знаменитости. Многие из них смотрели фильм с детьми.

Актриса и певица Женя Малахова позировала фотографам в свитере горчичного цвета, прозрачной мини-юбке и плотных темных колготках.

Женя Малахова

Фото: ©Disney, фото предоставлено Disney

Актриса Валерия Кожевникова прибыла на премьеру в необычном платье от Vetements с принтом Star Wars. Рукава наряда легко трансформировались в перчатки.

Валерия Кожевникова

Фото: ©Disney, фото предоставлено Disney

Кристина Левиева для вечера выбрала платье с запахом и цветочным принтом и высокие бежевые сапоги. Завершила образ небольшая белая сумочка.

Кристина Левиева

Фото: ©Disney, фото предоставлено Disney

Девятый эпизод эпоса «Звездные Войны» завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более 40 лет. Фильм обещает ответить на все загадки из предыдущих серий.

В российский прокат «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выходит 19 декабря. Купить билеты можно здесь.

Фото: ©Disney, фото предоставлено Disney

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