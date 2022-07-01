Малахов, Тимати и другие звезды поздравили наследника Киркорова с днем рождения

Праздник посетило большое количество звездных гостей, среди них Андрей Малахов, Валерия и Иосиф Пригожин, Марина Юдашкина, Ирина Винер, Яна Рудковская, Тимати, Симона Юнусова, Ваня Дмитриенко и многие другие знаменитости.

В честь этого знаменательного события дизайнер Екатерина Давыдова совместно с собственным брендом KATEE’S KIDS подготовила необычный подарок для звездного наследника и его друзей. Сын Филиппа Киркорова увлекается американским футболом, поэтому вся площадка для вечеринки была оформлена в этой тематике. На производстве KATEE’S KIDS был разработан целый комплект формы, который включает в себя футболку, шорты и гетры. Одежда для детей была произведена в разных цветах, чтобы Мартин и его гости могли по-настоящему окунуться в атмосферу американского футбола. Более того, у каждого ребенка был собственный комплект — сзади на футболках были отпечатаны имена детей. Не остались без подарка и родственники Мартина. Для Филиппа и Бедроса Киркоровых также были подготовлены комплекты формы, с которыми они не расставались на протяжении всего вечера.