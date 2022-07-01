Малахов, Тимати и другие звезды поздравили наследника Киркорова с днем рождения
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Фото: пресс-служба
Праздник посетило большое количество звездных гостей, среди них Андрей Малахов, Валерия и Иосиф Пригожин, Марина Юдашкина, Ирина Винер, Яна Рудковская, Тимати, Симона Юнусова, Ваня Дмитриенко и многие другие знаменитости.
В честь этого знаменательного события дизайнер Екатерина Давыдова совместно с собственным брендом KATEE’S KIDS подготовила необычный подарок для звездного наследника и его друзей. Сын Филиппа Киркорова увлекается американским футболом, поэтому вся площадка для вечеринки была оформлена в этой тематике. На производстве KATEE’S KIDS был разработан целый комплект формы, который включает в себя футболку, шорты и гетры. Одежда для детей была произведена в разных цветах, чтобы Мартин и его гости могли по-настоящему окунуться в атмосферу американского футбола. Более того, у каждого ребенка был собственный комплект — сзади на футболках были отпечатаны имена детей. Не остались без подарка и родственники Мартина. Для Филиппа и Бедроса Киркоровых также были подготовлены комплекты формы, с которыми они не расставались на протяжении всего вечера.
Фото: пресс-служба
Дети отлично провели время, играя в американский футбол. Взрослые тоже нашли чем заняться на празднике. В целом атмосфера вечера получилась по-настоящему уютной и запоминающейся.
Фото: архив пресс-службы