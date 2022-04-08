Максимова назвала роль мечты, Талышинская отметила день рождения: события из жизни звезд 8 апреля

Клава Кока вернулась к тренировкам. По словам певицы, она больше недели не занималась спортом из-за слишком плотного графика и многочасовых съемок. Наконец она нашла время добраться до тренажерного зала. «Всем физкультпривет! Я занимаюсь. Можете мной гордиться», — добавила исполнительница хита «Краш».

Мария Погребняк, помимо тренировок в спортзале, решила заняться танцами. Сегодня у нее было первое занятие. «Первые 15 мин. было очень тяжело, я не могла раскрепоститься, еще приседы на каблуках тяжело давались. Но ничего, я же пришла для того, чтобы научиться! С каждым разом, я уверена, будет лучше», — написала блогер в своем Telegram-канале.