Максимова назвала роль мечты, Талышинская отметила день рождения: события из жизни звезд 8 апреля
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Фото: Central Partnership/ Global Look Press
Сын певицы Натали Евгений отметил свой день рождения. Мальчику исполнилось пять лет. Певица опубликовала трогательное фото с ребенком и подписала: «Со всей серьезностью встретил свое пятилетие». Поклонники присоединились к поздравлениям в комментариях: «Здоровья и счастья!», «Желаем всего самого доброго и прекрасного», «С днем рождения, малыш».
Фото: Соцсети
Бедрос Киркоров попал в больницу. 89-летний отец звезды российской эстрады попал в реанимацию из-за острой сердечной недостаточности. Его экстренно доставили в госпиталь Вишневского, сообщает РБК.
Ляйсан Утяшева уехала в Нижний Новгород. Звезда отправилась в другой город, чтобы выступить там со своим танцевальным спектаклем. Вместе с Ляйсан в поездку отправилась и любимица семьи — собачка породы мальтипу. Телеведущая уже запланировала вечернюю прогулку по ночному Новгороду. «Я очень люблю этот город», — призналась Ляйсан.
Фото: Соцсети
Клава Кока вернулась к тренировкам. По словам певицы, она больше недели не занималась спортом из-за слишком плотного графика и многочасовых съемок. Наконец она нашла время добраться до тренажерного зала. «Всем физкультпривет! Я занимаюсь. Можете мной гордиться», — добавила исполнительница хита «Краш».
Мария Погребняк, помимо тренировок в спортзале, решила заняться танцами. Сегодня у нее было первое занятие. «Первые 15 мин. было очень тяжело, я не могла раскрепоститься, еще приседы на каблуках тяжело давались. Но ничего, я же пришла для того, чтобы научиться! С каждым разом, я уверена, будет лучше», — написала блогер в своем Telegram-канале.
Дарья Клюкина призналась, что обожает купальники красного цвета. оказывается, у нее их целая коллекция. В качестве доказательства она опубликовала в своем Telegram-канале серию фотографий с пляжа.
Соцсети
Соцсети
Влад Соколовский зашел в Twitter спустя долгое время. По словам певца, он больше трех лет не пользовался этой соцсетью. «Офигеть, вот это флешбэк!» — поделился впечатлениями артист.
Ольга Бузова тяжело переживает смерть одного из питомцев. Напомним, что недавно у звезды скончалась любимая собака. Померанский шпиц умер от сахарного диабета. Теперь артистка старается везде брать с собой свою вторую собаку — йоркширского терьера по имени Ева. «Все чувствует, ходит за мной хвостиком … А у меня сердце разрывается, когда ухожу от нее. Сейчас особенно. Хочется дать ей максимально любви своей и ласки», — написала Ольга в Telegram-канале.
Фото: Соцсети
Анна Семенович рассказала, чем ее кормят в детокс-центре. Напомним, что певица легла в специальную клинику, чтобы сбросить весь. Утром экс-солистка группы «Блестящие» пошла сдавать кровь. После процедуры она надеялась получить шоколадку, но ей пришлось довольствоваться пустой гречкой без сахара, масла и соли. Помимо этого, звезде предложили отвар из сухофруктов. «Ой, пора выезжать уже за пиццей. Шучу-шучу! Я — кремень. Моя цель скоро будет достигнута», — отметила Анна.
Ксения Бородина похвасталась стильным аутфитом. В столице начинает теплеть. Самое время сменить теплые куртки на легкие рубашки и выходить на прогулки.
Экс-солистка группы «Непара» отмечает юбилей. 8 апреля Виктории Талышинской исполнилось 45 лет. Певица призналась, что не хочет закатывать пышную вечеринку. В ее планах собрать только близких друзей и родственников.
Юлия Ковальчук поделилась интересной историей, которую привезла из Самарканда. Оказывается, давным-давно у людей из элиты было заведено строить себе некрополи при жизни. «Чем человек знатнее, тем здание красивее и больше. Жёны Тамерлана соревновались в красоте своих некрополей. Верхние каменные надгробия обычно делали в длину роста человека, так что всегда можно разобрать, где похоронен взрослый, а где ребёнок. Кстати в склеп заходить не принято, есть много суеверий на этот счёт, поэтому все посещают только верхнюю часть мавзолея», — поделилась певица.
Соцсети
Соцсети
Полина Максимова рассекретила роль своей мечты. На удивление, актриса хочет сыграть Джокера. Поклонники отметили, что блондинке больше подошел бы образ его подружки Харли Квин.
Анфиса Чехова поделилась, как справляется со стрессом. Звезда выбрала для себя необычный способ борьбы с тревогой — арт-терапию. «Несмотря на то что я не художник и мой основой талант строится на словах и выражении своих мыслей через речь, в моменты душевных смятений или неспокойствия, я прибегаю к кистям и краскам! На вчерашний мастер-класс по рисованию я приехала в плохом настроении. Но через 4 часа, нарисовав пионы, я вышла из этого пространства счастливым человеком», — рассказала Чехова.
Фото: Global Look Press