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Максим Виторган, Яна Троянова, Любовь Толкалина, Владимир Хотиненко и другие звезды пришли на премьеру фильма «Синонимы»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Виторган

Фото: Пресс-служба
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Показ состоялся в воскресенье в киноцентре «Октябрь».

Накануне, 14 апреля, состоялась премьера фильма-победителя Берлинского кинофестиваля-2019 – «Синонимы». На красную дорожку центра вышли известные актеры и кинематографисты: Яна Троянова, Максим Виторган, Любовь Толкалина, Павел Артемьев, Григорий Калинин, Андрей и Антон Бильжо, Кирилл Плетнев, Дарья Повереннова и другие.

Картину представил один из самых талантливых режиссеров Израиля Надав Лапид и кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Режиссер Надав Лапид

Фото: Пресс-служба

«Синонимы» - это история молодого израильтянина, сбежавшего из родной страны во Францию в надежде стать французом. Герой отвергает все, связывающее его с Израилем, особенно – язык. Картина - это и размышление современных Израиле и Франции, и портрет человека, не вписывающийся ни в какие границы.

В основе сценария «Синонимов» - опыт самого Надава Лапида, который после службы в армии сбежал во Францию.

«Францию я выбрал потому, что восхищался Наполеоном, обожал Зидана, а за пару месяцев до того посмотрел пару фильмов Годара, которые мне понравились», - рассказал режиссер. - Французского я почти не знал, визы не было и знакомых тоже. Но я твердо решил жить и умереть в Париже и никогда больше не возвращаться».

В российский прокат картина выйдет 25 апреля 2019.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: пресс-служба организаторов

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