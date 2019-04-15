Максим Виторган, Яна Троянова, Любовь Толкалина, Владимир Хотиненко и другие звезды пришли на премьеру фильма «Синонимы»

«Синонимы» - это история молодого израильтянина, сбежавшего из родной страны во Францию в надежде стать французом. Герой отвергает все, связывающее его с Израилем, особенно – язык. Картина - это и размышление современных Израиле и Франции, и портрет человека, не вписывающийся ни в какие границы.

В основе сценария «Синонимов» - опыт самого Надава Лапида, который после службы в армии сбежал во Францию.

«Францию я выбрал потому, что восхищался Наполеоном, обожал Зидана, а за пару месяцев до того посмотрел пару фильмов Годара, которые мне понравились», - рассказал режиссер. - Французского я почти не знал, визы не было и знакомых тоже. Но я твердо решил жить и умереть в Париже и никогда больше не возвращаться».

В российский прокат картина выйдет 25 апреля 2019.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: пресс-служба организаторов