Максим Матвеев, Ирина Хакамада и другие звезды примерили необычные оправы от Александра Добровинского

В этот четверг, 13 сентября, звезды поздравляли известного модника — адвоката Александра Добровинского — с открытием бутика модных аксессуаров ALEXANDER DO на Патриарших. На мероприятии были замечены Максим Матвеев, Ирина Хакамада, Дмитрий Хрусталев, Мцитуридзе Екатерина, Ксения Соловьева, Давид Ройтман, Илья Бачурин, Татьяна Геворкян, Юлия Далакян и многие другие знаменитости.

Все желающие примерили оптику класса «люкс» ручной работы, которую ранее можно было приобрести только онлайн.