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Максим Матвеев, Ирина Хакамада и другие звезды примерили необычные оправы от Александра Добровинского

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Матвеев

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В Москве открылся бутик модных аксессуаров ALEXANDER DO.

В этот четверг, 13 сентября, звезды поздравляли известного модника — адвоката Александра Добровинского — с открытием бутика модных аксессуаров ALEXANDER DO на Патриарших. На мероприятии были замечены Максим Матвеев, Ирина Хакамада, Дмитрий Хрусталев, Мцитуридзе Екатерина, Ксения Соловьева, Давид Ройтман, Илья Бачурин, Татьяна Геворкян, Юлия Далакян и многие другие знаменитости.

Все желающие примерили оптику класса «люкс» ручной работы, которую ранее можно было приобрести только онлайн.

Помимо стильных оправ, бренд производит клатчи из экзотической кожи.

Фото: архивы пресс-служб

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