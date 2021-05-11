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Макеева с новым избранником, беременная Арзамасова и другие звезды на фестивале «Малая земля»

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Анастасия Макеева с избранником

Фото: Пресс-служба

Фестиваль состоялся впервые и прошел в Новороссийске в преддверии Дня Победы. Гостями мероприятия стали звезды российского кино и театра.

Накануне 9 Мая на Черноморском побережье состоялся фестиваль «Малая земля». По его красной дорожке прошлись звездные гости: Сергей Никоненко, Наталия Гвоздикова, Анастасия Макеева, Анастасия Денисова, Лиза Арзамасова, Эвклид Кюрдзидис, Марина Яковлева, Влад Канопка, Эд Шульжевский и другие знаменитости.

Анастасия Макеева прошлась по красной дорожке, держа за руку своего нового избранника и, возможно, будущего четвертого мужа Романа Малькова. Для мероприятия актриса выбрала облегающие черные брюки и топ-бюстье. Пара светилась от счастья.

Звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин позировал фотографам в ярко-красном костюме и черной рубашке.

Максим Аверин

Фото: Пресс-служба

Актриса сериала «Деффчонки» Анастасия Денисова на открытии фестиваля появилась в костюме с мини-шортами нежно-персикового оттенка. Задорность образу придали соломенная шляпка, намекающая, что артистка приехала на море, и яркая сумочка.

Анастасия Денисова

Фото: Пресс-служба

Программа фестиваля была насыщенной: кинопоказы, спектакли, концерты, собирающие полные залы зрителей. Между выступлениями знаменитости ездили на экскурсии от организаторов фестиваля «Малая земля».

Председателем жюри была Елена Цыплакова, компанию ей составили главный редактор издания «Кино-театр.ру» Жан Просянов и актер Андрей Руденский.

Победителями фестиваля стали:

  • Гран-при получил фильм «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева
  • Лучшим режиссером стал Эдуард Бордуков, фильм «На острие»
  • Федор, Иван и Виктор Добронравовы получили приз за лучшую мужскую роль за фильм «От печали до радости» режиссера Эдуарда Парри
  • Лучшей актрисой назвали Светлану Ходченкову («На острие»)
  • Татьяна Мирошник при участии Романа Нестеренко получили приз за лучший сценарий («Клятва», режиссер Р. Нестеренко)
  • Приз за лучшую операторскую работу получила Ирина Уральская за фильм «Блокадный дневник».

В конкурсе документального кино призы получили:

  • Приз «За лучший документальный фильм» достался фильму «Архитектура блокады» режиссера Максима Якубсона
  • Павел Фаттахутдинов и Светлана Боброва получили приз «За лучшую режиссерскую работу» за фильм «Община»
  • Лучшим оператором назвали Сергея Амирджанова (фильм «Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова»)
  • «Мамонт Павлова» режиссера Константина Атаманюка получил диплом жюри.

Общественные призы получили:

  • Приз «За вклад в российский кинематограф» достался народному артисту России Сергею Никоненко
  • Приз оргкомитета «За создание образа» вручили Сергею Шныреву (фильм «На дальних рубежах», режиссер М. Дашкин)
  • Приз главы Новороссийска «За пронзительно рассказанную лирическую историю героев "на склоне лет"» вручили за фильм «Земля Эльзы», режиссера Ю. Колесника
  • Призы кинотеатра «Нептун» «За сохранение исторической памяти» ушли документальному фильму «Русская деревня на немецкой стороне», режиссера Г. Евтушенко; и приз «За напоминание о том, что Победа бывает разной» достался игровому фильму «На острие»
  • Фильм «Весури», режиссера. А. Якимчука, получил приз «За неожиданный взгляд на тему патриотизма»
  • Приз прессы «За смелый подход к деликатной теме любви "золотого возраста"» вручили фильму «Земля Эльзы», режиссера Ю. Колесника
  • Приз зрительских симпатий «За самый зрительский фильм» достался картине «Отряд таганок», режиссера Айнура Аскарова.

Фото: пресс-служба

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