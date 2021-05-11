Макеева с новым избранником, беременная Арзамасова и другие звезды на фестивале «Малая земля»

Накануне 9 Мая на Черноморском побережье состоялся фестиваль «Малая земля». По его красной дорожке прошлись звездные гости: Сергей Никоненко, Наталия Гвоздикова, Анастасия Макеева, Анастасия Денисова, Лиза Арзамасова, Эвклид Кюрдзидис, Марина Яковлева, Влад Канопка, Эд Шульжевский и другие знаменитости.

Анастасия Макеева прошлась по красной дорожке, держа за руку своего нового избранника и, возможно, будущего четвертого мужа Романа Малькова. Для мероприятия актриса выбрала облегающие черные брюки и топ-бюстье. Пара светилась от счастья.

Звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин позировал фотографам в ярко-красном костюме и черной рубашке.