Любовь Толкалина, Агния Кузнецова, Ольга Сутулова на закрытии REALIST WEB FEST 2021

Церемония закрытия прошла в концертном зале Premio Centre, ее ведущими стали звезды сериала Happy End Лена Тронина и Любовь Толкалина: они напомнили гостям, что 5 лет назад на первый фестиваль веб-сериалов было подано всего 186 заявок, а в этом году их уже более 3000. Еще пять лет назад никто не знал, что такое веб-сериалы, а теперь это уже целая динамично развивающаяся индустрия.