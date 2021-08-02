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Любовь Толкалина, Агния Кузнецова, Ольга Сутулова на закрытии REALIST WEB FEST 2021

1 августа в Нижнем Новгороде завершился единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST, который проходил в этом году в третий раз, пропустив из-за пандемии событие в 2020-м. Фестиваль шел в течение нескольких дней.
Любовь Толкалина, Агния Кузнецова, Ольга Сутулова на закрытии REALIST WEB FEST 2021

Гостями церемонии стали Лена Тронина, Любовь Толкалина, Агния Кузнецова, Анна Цуканова-Котт, Анна Банщикова, Алексей Филимонов, Анна Слю, Сергей Бондарчук, Валентина Лукащук и другие. Все дни гости выбирали яркие наряды и были открыты для общения друг с другом.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Член жюри, Ольга Сутулова

Фото: Пресс-служба Realist Web Fest

Церемония закрытия прошла в концертном зале Premio Centre, ее ведущими стали звезды сериала Happy End Лена Тронина и Любовь Толкалина: они напомнили гостям, что 5 лет назад на первый фестиваль веб-сериалов было подано всего 186 заявок, а в этом году их уже более 3000. Еще пять лет назад никто не знал, что такое веб-сериалы, а теперь это уже целая динамично развивающаяся индустрия.

Агния Кузнецова, ее семья и Нино Нинидзе

Агния Кузнецова, ее семья и Нино Нинидзе

Фото: Пресс-служба Realist Web Fest

В этом году в конкурс вошли сценаристы, писатели и режиссеры Владимир и Олег Пресняковы, режиссер Максим Пежемский, актриса театра и кино Ольга Сутулова, режиссер веб-сериалов, основатель и директор одного из самых престижных веб-фестивалей Rio Web Fest Леандро Силва и другие именитые специалисты. Иностранные члены жюри в этом году присутствовали на фестивале онлайн. Расстояние не помешало им вместе с российскими коллегами честно определить победителей из 44 веб-сериалов (из них — 17 российских).

Любовь Толкалина позирует на красной дорожке

Любовь Толкалина позирует на красной дорожке

Фото: Пресс-служба Realist Web Fest

Гостей на красной ковровой дорожке встречала Вика Чума Вечеринка в ярком свободном платье с оригинальными рукавами. Плюс она вела прямую трансляцию церемонии «ВКонтакте». Благодаря ее чувству юмора гости во время диалога чувствовали себя свободно и открыто делились впечатлениями от фестиваля.

Чума Вечеринка во время общения с гостями

Чума Вечеринка во время общения с гостями

Фото: Пресс-служба Realist Web Fest

Приз мультимедийного проекта The Digital Reporter достался Шота Гамисонии за сериал «Секреты семейной жизни». Приз за оригинальную идею получил швейцарский сериал «Голодранцы» режиссеров Малу Брианда и Рафаэля Мейера.

Награду за лучший сценарий получил автор канадского сериала «Народный писатель». Самый яркий персонаж отмечен в сериале «Сестры» Сергея Четверухина.

Сериал «Основано на реальных событиях» режиссера Дмитрия Кирюшкина получил приз в номинации «Лучший пилот». Лучшими режиссерами на смотре названы создатели проекта «Любовь, оружие и новые уровни» Эндрю Шенкс и Николас Клири.

Сериал «Ночные ведьмы» получил специальный приз жюри. Лучшим российским веб-сериалом стал проект «П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой». На REALIST WEB FEST победила «Дочь Коммуниста».

Алексей Фурманов и Станислав Шапкин

Алексей Фурманов и Станислав Шапкин

Фото: Пресс-служба Realist Web Fest

Что касается общей обстановки — все дни прошли в отличной атмосфере. В дни фестиваля успели пройти два круглых стола, где честно обсудили детали производства и финансирования онлайн-продуктов.

Фото и видео: Пресс-служба Realist Web Fest

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