Любовь Толкалина, Агния Кузнецова, Ольга Сутулова на закрытии REALIST WEB FEST 2021
Гостями церемонии стали Лена Тронина, Любовь Толкалина, Агния Кузнецова, Анна Цуканова-Котт, Анна Банщикова, Алексей Филимонов, Анна Слю, Сергей Бондарчук, Валентина Лукащук и другие. Все дни гости выбирали яркие наряды и были открыты для общения друг с другом.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба Realist Web Fest
Церемония закрытия прошла в концертном зале Premio Centre, ее ведущими стали звезды сериала Happy End Лена Тронина и Любовь Толкалина: они напомнили гостям, что 5 лет назад на первый фестиваль веб-сериалов было подано всего 186 заявок, а в этом году их уже более 3000. Еще пять лет назад никто не знал, что такое веб-сериалы, а теперь это уже целая динамично развивающаяся индустрия.
Фото: Пресс-служба Realist Web Fest
В этом году в конкурс вошли сценаристы, писатели и режиссеры Владимир и Олег Пресняковы, режиссер Максим Пежемский, актриса театра и кино Ольга Сутулова, режиссер веб-сериалов, основатель и директор одного из самых престижных веб-фестивалей Rio Web Fest Леандро Силва и другие именитые специалисты. Иностранные члены жюри в этом году присутствовали на фестивале онлайн. Расстояние не помешало им вместе с российскими коллегами честно определить победителей из 44 веб-сериалов (из них — 17 российских).
Фото: Пресс-служба Realist Web Fest
Гостей на красной ковровой дорожке встречала Вика Чума Вечеринка в ярком свободном платье с оригинальными рукавами. Плюс она вела прямую трансляцию церемонии «ВКонтакте». Благодаря ее чувству юмора гости во время диалога чувствовали себя свободно и открыто делились впечатлениями от фестиваля.
Фото: Пресс-служба Realist Web Fest
Приз мультимедийного проекта The Digital Reporter достался Шота Гамисонии за сериал «Секреты семейной жизни». Приз за оригинальную идею получил швейцарский сериал «Голодранцы» режиссеров Малу Брианда и Рафаэля Мейера.
Награду за лучший сценарий получил автор канадского сериала «Народный писатель». Самый яркий персонаж отмечен в сериале «Сестры» Сергея Четверухина.
Сериал «Основано на реальных событиях» режиссера Дмитрия Кирюшкина получил приз в номинации «Лучший пилот». Лучшими режиссерами на смотре названы создатели проекта «Любовь, оружие и новые уровни» Эндрю Шенкс и Николас Клири.
Сериал «Ночные ведьмы» получил специальный приз жюри. Лучшим российским веб-сериалом стал проект «П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой». На REALIST WEB FEST победила «Дочь Коммуниста».
Фото: Пресс-служба Realist Web Fest
Что касается общей обстановки — все дни прошли в отличной атмосфере. В дни фестиваля успели пройти два круглых стола, где честно обсудили детали производства и финансирования онлайн-продуктов.
Фото и видео: Пресс-служба Realist Web Fest
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