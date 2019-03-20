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«Любите любых»: в России проходят акции поддержки в честь Всемирного дня человека с синдромом Дауна

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21 марта отмечается Всемирный день человека с синдромом Дауна

Фото: Пресс-служба
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Принять в них участие могут все желающие.

С 21 марта 2006 года весь мир ежегодно отмечает день людей с синдромом Дауна. Благотворительный фонд «Синдром любви» решил привлечь внимание к событию и провести различные мероприятия в поддержку людей, которые являются его частью.

21 марта в интернете был опубликован социальный ролик «Что такое синдром любви?», который можно увидеть на федеральных и кабельных телеканалах России, а также на страницах фонда в социальных сетях, на канале в YouTube и при подключении к Wi-Fi в московском метро. На видео люди с синдромом Дауна обсуждают и высказывают мнения о том, что переживают каждый день.

«Когда ты любишь человека, ты испытываешь такие же чувства, что и он сам. Я думаю, что это и есть «синдром любви», потому что он есть в каждом сердце. В каждом из нас», – считает Влад Ситдиков, бойфренд дочери Ирины Хакамады Марии.

Как уверяет Ирина Меньшеина, генеральный директор фонда, этот самый «синдром любви» действительно есть в каждом человеке: просто одни все еще не отыскали его в себе, а другие уже готовы делиться своим открытием с миром. Так, люди помогают не только пожертвованиями, консультациями и волонтерством – многие внимательные работодатели без проблем берут к себе на работу «солнечных» людей, тем самым оказывая поддержку и заботу.

«Давайте относиться к 21 марта не только как к дню, который важен для людей с синдромом Дауна и их близких. Пусть это будет днем реальной поддержки особенных людей!» – призывает Ирина.

К слову, помочь может каждый человек – акция «Любите любых. Помогайте без условий», которая была запущена в конце 2018-го года, предоставляет возможность помочь материально людям с синдромом Дауна. Так, она подразумевает под собой особую виртуальную страну «Любите любых», в которой есть свои магазины, кафе, спортивные клубы, мэрия. Все, что приобретают гости солнечной страны (как, например, «сироп детского смеха» или «платье уверенности в себе»), остается в виртуальном мире, – а вот деньги с этих покупок перечисляются детям и подросткам с синдромом Дауна в реальной жизни.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Пресс-служба

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