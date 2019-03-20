«Любите любых»: в России проходят акции поддержки в честь Всемирного дня человека с синдромом Дауна

С 21 марта 2006 года весь мир ежегодно отмечает день людей с синдромом Дауна. Благотворительный фонд «Синдром любви» решил привлечь внимание к событию и провести различные мероприятия в поддержку людей, которые являются его частью.

21 марта в интернете был опубликован социальный ролик «Что такое синдром любви?», который можно увидеть на федеральных и кабельных телеканалах России, а также на страницах фонда в социальных сетях, на канале в YouTube и при подключении к Wi-Fi в московском метро. На видео люди с синдромом Дауна обсуждают и высказывают мнения о том, что переживают каждый день.