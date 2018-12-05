Лядова, Захарова, Слуцкая и другие звезды на модном показе и открытии бутика

4 декабря в самом центре Москвы, в ТЦ «Неглинная Галерея», прошел показ новой коллекции бренда Elena Miro, приуроченный к торжественному открытию флагманского бутика. На мероприятии собралось множество звездных друзей бренда — от актрис Ольги Кабо и Елены Лядовой до звезды мюзиклов Анастасии Макеевой и экс-фигуристки Ирины Слуцкой.
В качестве модели на показе дебютировала 55-летняя актриса Елена Валюшкина, звезда фильма «Горько!». Коллеги активно поддерживали каждый выход Елены Викторовны на подиум.
Валюшкина и другие модели представили новую весенне-летнюю коллекцию бренда, выполненную в итальянском стиле. Она вобрала в себя все самые актуальные модные тенденции будущего сезона. За дефиле наблюдали: Дарья Мороз, Дарья Повереннова, Елена Захарова, Арина Шарапова, Татьяна Веденеева, Наталья Бочкарева и многие другие знаменитые московские модницы.
Автор: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram