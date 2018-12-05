Лядова, Захарова, Слуцкая и другие звезды на модном показе и открытии бутика

4 декабря в самом центре Москвы, в ТЦ «Неглинная Галерея», прошел показ новой коллекции бренда Elena Miro, приуроченный к торжественному открытию флагманского бутика. На мероприятии собралось множество звездных друзей бренда — от актрис Ольги Кабо и Елены Лядовой до звезды мюзиклов Анастасии Макеевой и экс-фигуристки Ирины Слуцкой.

В качестве модели на показе дебютировала 55-летняя актриса Елена Валюшкина, звезда фильма «Горько!». Коллеги активно поддерживали каждый выход Елены Викторовны на подиум.