Лядова и Вдовиченков, Хакамада с мужем, а также другие звездные пары и не только посмотрели драму о жизни Берлускони

«Лоро» (с итальянского «они») — это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощением которых и является тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони. На закрытых вечеринках и дорогих приемах, в Риме и на Сардинии, его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. Это пронзительный, ироничный и завораживающий портрет современности от автора «Великой красоты» и «Молодости», оскароносного Паоло Соррентино.

Фильм в прокате с 25 октября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры