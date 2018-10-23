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Лядова и Вдовиченков, Хакамада с мужем, а также другие звездные пары и не только посмотрели драму о жизни Берлускони

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Максим Виторган

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Вечером 22 октября при поддержке журнала Esquire прошла премьера байопика экс-премьера Италии Сильвио Берлускони «Лоро».

Накануне в одном из кинотеатров Москвы прошла светская премьера новой картины знаменитого итальянского режиссера Паоло Соррентино «Лоро». Партнером премьеры и релиза фильма в России выступил журнал Esquire.

Посмотреть один из самых ожидаемых фильмов этого года — о жизни скандального итальянского политика Сильвио Берлускони — пришли множество российских знаменитостей (в основном семейными парами): Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Максим Виторган, Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева, Ирина Хакамада и Владимир Сиротинский, Ян Гэ, Павел Деревянко со спутницей и другие звезды.

«Лоро» (с итальянского «они») — это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощением которых и является тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони. На закрытых вечеринках и дорогих приемах, в Риме и на Сардинии, его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. Это пронзительный, ироничный и завораживающий портрет современности от автора «Великой красоты» и «Молодости», оскароносного Паоло Соррентино.

Фильм в прокате с 25 октября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры

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