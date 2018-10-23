Лядова и Вдовиченков, Хакамада с мужем, а также другие звездные пары и не только посмотрели драму о жизни Берлускони

Накануне в одном из кинотеатров Москвы прошла светская премьера новой картины знаменитого итальянского режиссера Паоло Соррентино «Лоро». Партнером премьеры и релиза фильма в России выступил журнал Esquire.
Посмотреть один из самых ожидаемых фильмов этого года — о жизни скандального итальянского политика Сильвио Берлускони — пришли множество российских знаменитостей (в основном семейными парами): Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Максим Виторган, Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева, Ирина Хакамада и Владимир Сиротинский, Ян Гэ, Павел Деревянко со спутницей и другие звезды.
«Лоро» (с итальянского «они») — это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощением которых и является тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони. На закрытых вечеринках и дорогих приемах, в Риме и на Сардинии, его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. Это пронзительный, ироничный и завораживающий портрет современности от автора «Великой красоты» и «Молодости», оскароносного Паоло Соррентино.
Фильм в прокате с 25 октября. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / HD Трейлеры