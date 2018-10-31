Лядова и Вдовиченков, Дольникова, Вилкова и другие звезды посмотрели искрометную комедию «Грецкий орешек»

Новую комедию «Грецкий орешек» зрителям представила съемочная группа во главе с продюсерами Александром Робаком и Максимом Лагашкиным. Поздравить коллег по цеху собралось множество знаменитых артистов, музыкантов и представителей шоу-бизнеса.
Особое внимание к себе привлекла молодая мама Теона Дольникова, которая крайне редко выходит в свет. Девушка надела обычный джемпер, джинсы и ботинки и выглядела сияющей и счастливой, общаясь с коллегами и друзьями.
Помимо актрисы, на красной дорожке были замечены Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Екатерина Вилкова, Анна Чурина, Артем Ткаченко, Валерия Ланская с мужем и другие звезды.
По сюжету комедии у парня по имени Артур все есть: любимая девушка, любимая работа на радио, квартира в центре Москвы, он ведет типичную жизнь столичного жителя с ее непрекращающимися тусовками. И все бы шло своим чередом, если бы не наступил кризис и неопределенность в отношениях, которые заставляют его задуматься о том, что ему действительно нужно. В поиске себя он отправляется в Турцию, откуда и начнется его путешествие. Цепочка случайных безумных знакомств и событий нарушают его пресный отдых, и он нелегально оказывается в Греции, где его жизнь переворачивается с ног на голову.
Фильм в прокате с 8 ноября. Купить билеты можно здесь.
Фото: Илья Девин / пресс-служба
Видео: Youtube.com / HD Трейлеры