Лядова и Вдовиченков, Дольникова, Вилкова и другие звезды посмотрели искрометную комедию «Грецкий орешек»

По сюжету комедии у парня по имени Артур все есть: любимая девушка, любимая работа на радио, квартира в центре Москвы, он ведет типичную жизнь столичного жителя с ее непрекращающимися тусовками. И все бы шло своим чередом, если бы не наступил кризис и неопределенность в отношениях, которые заставляют его задуматься о том, что ему действительно нужно. В поиске себя он отправляется в Турцию, откуда и начнется его путешествие. Цепочка случайных безумных знакомств и событий нарушают его пресный отдых, и он нелегально оказывается в Греции, где его жизнь переворачивается с ног на голову.

Фильм в прокате с 8 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: Илья Девин / пресс-служба

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры