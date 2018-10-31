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Лядова и Вдовиченков, Дольникова, Вилкова и другие звезды посмотрели искрометную комедию «Грецкий орешек»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Теона Дольникова

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30 октября множество российских знаменитостей собрались в кинотеатре «Формула Кино Европа» на премьере фильма «Грецкий орешек».

Новую комедию «Грецкий орешек» зрителям представила съемочная группа во главе с продюсерами Александром Робаком и Максимом Лагашкиным. Поздравить коллег по цеху собралось множество знаменитых артистов, музыкантов и представителей шоу-бизнеса.

Особое внимание к себе привлекла молодая мама Теона Дольникова, которая крайне редко выходит в свет. Девушка надела обычный джемпер, джинсы и ботинки и выглядела сияющей и счастливой, общаясь с коллегами и друзьями.

Помимо актрисы, на красной дорожке были замечены Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Екатерина Вилкова, Анна Чурина, Артем Ткаченко, Валерия Ланская с мужем и другие звезды.

По сюжету комедии у парня по имени Артур все есть: любимая девушка, любимая работа на радио, квартира в центре Москвы, он ведет типичную жизнь столичного жителя с ее непрекращающимися тусовками. И все бы шло своим чередом, если бы не наступил кризис и неопределенность в отношениях, которые заставляют его задуматься о том, что ему действительно нужно. В поиске себя он отправляется в Турцию, откуда и начнется его путешествие. Цепочка случайных безумных знакомств и событий нарушают его пресный отдых, и он нелегально оказывается в Греции, где его жизнь переворачивается с ног на голову.

Фильм в прокате с 8 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: Илья Девин / пресс-служба

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры

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