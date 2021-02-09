Louis Vuitton в посвященном Ямайке свитере использовал цвета флага другой страны

Данная оплошность не прошла незамеченной, и в социальных сетях разгорелся настоящий скандал. Пользователи не преминули упрекнуть бренд в столь нелепой и унизительной ошибке. «Вот, что мы ценим как ямайцы: цвета нашего флага — черный, золотой и зеленый. Они олицетворяют: чернокожее население и трудности, с которыми сталкивается нация (черный), природные богатства и красоту солнечного света (золото), сельское хозяйство и надежду (зеленый)», «Такая крупная и дорогостоящая компания, как Louis Vuitton, не смогла провести нормального исследования», – это лишь немногие из обличающих комментариев, которых набралось несколько тысяч.

В результате модному дому ничего не оставалось, кроме как убрать дорогостоящую вещь с сайта, однако в магазинах она все еще представлена. Представители бренда все еще не дали никаких официальных комментариев по сложившейся ситуации.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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