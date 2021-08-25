Лорак в золоте, Рудковская в сетке и победитель конкурса: яркие моменты закрытия «Новой волны»
Главное, ради чего все собрались на "Новой волне" – это, конечно же, песенный конкурс. И сегодня жюри, наконец, определило победителей:
- первое место занял певец из Армении Саро Геворгян, с самого начала он был одним из главных претендентов на победу. Награду певцу и денежный приз в размере 3,5 млн рублей вручил бессменный председатель жюри Игорь Крутой.
- на втором оказалась молодая исполнительница из Болгарии Деница Караславова. Ее приз составил 2 млн 310 тыс. рублей
- на третьей "ступени" песенного пьедестала с 1 млн 190 тыс. рублей расположился музыкант из Испании Хорхе Гонсалес, который пользовался большой любовью публики — многие болели именно за него.
Кстати, многие российские артисты в последний день конкурса пришли именно для того, чтобы поддержать участников. Так, на сцену вышли: Игорь Крутой, Лариса Долина, Николай Басков, Ани Лорак и многие другие. Кроме того, в финальном концерте выступили и молодые звезды: Артем Качер, победитель шоу «Маска» Jony, Димаш Кудайберген, ставший настоящей знаменитостью на китайском вокальном конкурсе, недавно ставшая мамой Юлианна Караулова. Ведущими вечера стали Лера и Александр Ревва.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На закрытии "Новой волны" артистов российского шоу-бизнеса было больше, чем звезд на безоблачном небе Сочи. На ковровой дорожке одной из самых стильных стала певица Ани Лорак, которая не только похвасталась новой прической, но и за вечер успела примерить сразу два образа. Сначала артистка вышла в стильном белоснежном платье А-силуэта с изящной драпировкой на груди и в сопровождении коллеги по цеху Сергея. У слову, сегодня он появился на мероприятии без детей, но пользовался не меньшим успехом у поклонников.
Чуть позднее Ани Лорак снова появилась возле пресс-волла, однако на сей раз уже в шикарном золотом наряде по фигуре с дерзким декольте, которое во всей красе продемонстрировало ее пышные формы.
Не отставала от Лорак и Яна Рудковская. Продюсер составила ей достойную конкуренцию, появившись в сверкающем платье с асимметричной юбкой, украшенной игривой бахромой. Дополнила наряд накидка, похожая на рыболовную сеть, расшитую драгоценными кристаллами. А чтобы уж точно сиять ярче всех на ковровой дорожке, босоножки Яна тоже выбрала золотого оттенка (но очень изящные).
К сожалению, в последний вечер "Новой волны" на красной дорожке не было Филиппа Киркорова, который на протяжении всего конкурса неизменно вызывал у всех бурю эмоций своими эффектными (а порой и эпатажными) образами и роскошными аксессуарами. Подобной любовью к экспериментам в российском шоу-бизнесе славится лишь он (и ему как королю эстрады можно всё), потому остальные артисты придерживались классического стиля – и выглядели при этом неизменно элегантно. Так, Григорий Лепс был похож на английского денди – на церемонию закрытия он надел клетчатый пиджак, джинсы и синие туфли. Лев Лещенко остался верен своему стилю и прибыл в элегантном бархатном пиджаке изумрудного оттенка.
Стас Михайлов появился в модном костюме, на сей раз алого цвета. На дорожку он традиционно вышел вместе со своей супругой, которая примерила черную блузу, свободные брюки с принтом и дополнила образ красной сумочкой в тон костюму артиста. Получилось очень гармонично.
Юлианна Караулова на открытии появилась в черном платье а-ля new look, а вот для закрытия белый классический брючный костюм. Под небрежно накинутый на плечи пиджак певица выбрала топ телесного цвета, что придало образу пикантности. Босоножки на каблуке, собранные в низкий хвост волосы и легкий макияж завершили ее образ, который получился очень небанальным.
Также нельзя обойти стороной Леру Кудрявцеву и Олесю Судзиловскую, которые устроили настоящую модную битву платьев диснеевских принцесс; как всегда безупречно стильную Кристину Орбакайте в белоснежном мини, которая появилась на дорожке вместе со своим супругом, и Лолиту Милявскую в роскошном черном платье, которая будто открыла секрет вечной молодости и с каждым годом выглядит все моложе.
Напомним, «Новая волна» – это международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки, который с 2002 года проходит ежегодно в Сочи (до 2014-го – в Юрмале). В этом 2021-м мероприятие состоялось с 19 по 25 августа. В «Новой волне 2021» принимали участие 11 финалистов из 9 стран мира.
Председателем жюри конкурса 2021 года был народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой. В составе жюри работали Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос, Сергей Лазарев, Artik & Asti, Димаш Кудайберген, Loboda, Леонид Агутин, Дима Билан.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, видео: Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!