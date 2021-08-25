Лорак в золоте, Рудковская в сетке и победитель конкурса: яркие моменты закрытия «Новой волны»

Главное, ради чего все собрались на "Новой волне" – это, конечно же, песенный конкурс. И сегодня жюри, наконец, определило победителей:

первое место занял певец из Армении Саро Геворгян, с самого начала он был одним из главных претендентов на победу. Награду певцу и денежный приз в размере 3,5 млн рублей вручил бессменный председатель жюри Игорь Крутой.

на втором оказалась молодая исполнительница из Болгарии Деница Караславова. Ее приз составил 2 млн 310 тыс. рублей

на третьей "ступени" песенного пьедестала с 1 млн 190 тыс. рублей расположился музыкант из Испании Хорхе Гонсалес, который пользовался большой любовью публики — многие болели именно за него.

Кстати, многие российские артисты в последний день конкурса пришли именно для того, чтобы поддержать участников. Так, на сцену вышли: Игорь Крутой, Лариса Долина, Николай Басков, Ани Лорак и многие другие. Кроме того, в финальном концерте выступили и молодые звезды: Артем Качер, победитель шоу «Маска» Jony, Димаш Кудайберген, ставший настоящей знаменитостью на китайском вокальном конкурсе, недавно ставшая мамой Юлианна Караулова. Ведущими вечера стали Лера и Александр Ревва.