Лорак и Шишкова в оборках, Гагарина и Ковальчук в малиновом: в Москве вручили премию телеканала RU.TV

В субботу, 25 мая, в московском Crocus City Hall яблоку негде было упасть — самые яркие отечественные звезды собрались, чтобы узнать имена лауреатов девятой Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV. На ярко-малиновой дорожке перед фотографами позировали Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Юлия Ковальчук, Диана Арбенина, Мот и Мария Мельникова, Виктория Дайнеко и другие представители музыкальной индустрии. Ведущими мероприятия стали Артем Иванов и Полина Гагарина.
Одной из самых обсуждаемых тем вечера стала предполагаемая беременность Анастасии Решетовой. Певица Ханна, супруга директора Black Star Пашу, рассказала, что коляска их восьмимесячной дочери отправится «по наследству» к Тимати. Кроме того, Мот и Мария Мельникова готовы поделиться с будущими родителями ползунками своего сына Соломона.
В этом году была представлена новая номинация — «Фан или профан». Первым обладателем статуэтки в этой категории стала Ольга Бузова, однако поющая телеведущая пропустила премию из-за давно запланированного выступления в другом городе.
Мы публикуем полный список лауреатов 9-й Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV:
- «Мощный старт» — Zivert
- «Лучший дуэт» — Мот feat. Валерий Меладзе, «Сколько лет»
- «Лучшая группа» — Artik&Asti
- «Лучшая песня» — Филипп Киркоров, «Цвет настроения синий»
- «Кино и музыка» — Светлана Лобода, «Лети» (OST «Гоголь. Вий»)
- «Лучший видеоклип» — Сергей Лазарев, «Сдавайся»
- «Лучший певец" — Макс Барских
- «Лучшая певица» — Светлана Лобода
- «Лучший рок-проект» — Диана Арбенина, «Ночные снайперы»
- «Лучший хип-хоп проект» — Джиган
- «Звезда танцпола» — Артур Пирожков, «Зацепила»
- «Лучшее концертное шоу» — Полина Гагарина, «Обезоружена»
- «Мегамикс» — Filatov & Karas и Виктор Цой, «Остаться с собой»
- «Лучший кавер» — A'Studio feat. The Jigits, «Прощай»
- «Интернет-певица» — Рита Дакота
- «Выбор Cosmopolitan» — Zivert
- «Лучший клип на песню поэта Михаила Гуцериева» — «Земляне», «Одиночество»
- «Фан или профан» — Ольга Бузова
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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