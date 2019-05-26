Лорак и Шишкова в оборках, Гагарина и Ковальчук в малиновом: в Москве вручили премию телеканала RU.TV

В субботу, 25 мая, в московском Crocus City Hall яблоку негде было упасть — самые яркие отечественные звезды собрались, чтобы узнать имена лауреатов девятой Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV. На ярко-малиновой дорожке перед фотографами позировали Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Юлия Ковальчук, Диана Арбенина, Мот и Мария Мельникова, Виктория Дайнеко и другие представители музыкальной индустрии. Ведущими мероприятия стали Артем Иванов и Полина Гагарина.

Одной из самых обсуждаемых тем вечера стала предполагаемая беременность Анастасии Решетовой. Певица Ханна, супруга директора Black Star Пашу, рассказала, что коляска их восьмимесячной дочери отправится «по наследству» к Тимати. Кроме того, Мот и Мария Мельникова готовы поделиться с будущими родителями ползунками своего сына Соломона.

В этом году была представлена новая номинация — «Фан или профан». Первым обладателем статуэтки в этой категории стала Ольга Бузова, однако поющая телеведущая пропустила премию из-за давно запланированного выступления в другом городе.

Мы публикуем полный список лауреатов 9-й Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV: