Лопырева в мини и прозрачной блузе, Шпица в лаковом плаще и другие звезды на премьере фильма «Марафон желаний»

Во вторник, 21 января, в кинотеатре «Каро» в Москве прошла закрытая премьера комедии «Марафон желаний» — дебютной полнометражной режиссерской работы Дарьи Чаруши. Одним из авторов сценария выступил Александр Гудков, а это значит, что фильм практически обречен на успех. В зрительном зале были замечены Алика Смехова, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт, Светлана Устинова и Илья Стюарт, другие знаменитости. Некоторые из гостей привлекли внимание яркими образами.

Так, Виктория Лопырева пришла в мини-шортах, фактурных колготках и прозрачной блузе.