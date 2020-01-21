Лопырева в мини и прозрачной блузе, Шпица в лаковом плаще и другие звезды на премьере фильма «Марафон желаний»
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Фото: Екатерина Ширинкина
Во вторник, 21 января, в кинотеатре «Каро» в Москве прошла закрытая премьера комедии «Марафон желаний» — дебютной полнометражной режиссерской работы Дарьи Чаруши. Одним из авторов сценария выступил Александр Гудков, а это значит, что фильм практически обречен на успех. В зрительном зале были замечены Алика Смехова, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт, Светлана Устинова и Илья Стюарт, другие знаменитости. Некоторые из гостей привлекли внимание яркими образами.
Так, Виктория Лопырева пришла в мини-шортах, фактурных колготках и прозрачной блузе.
Фото: Екатерина Ширинкина
А Катерина Шпица выбрала лаковый плащ сложного кроя.
Фото: Екатерина Ширинкина
Главную роль в фильме — девушку по имени Марина — сыграла Аглая Тарасова. Мария Миногарова сыграла ее лучшую подругу, Кирилл Нагиев — молодого человека.
«"Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу найти паспорт до свадьбы"... У Марины есть 7 желаний. Но главное — стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы», — гласит анонс.
Фото: Екатерина Ширинкина
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