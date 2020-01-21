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Лопырева в мини и прозрачной блузе, Шпица в лаковом плаще и другие звезды на премьере фильма «Марафон желаний»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Екатерина Ширинкина

В Москве прошла звездная премьера отечественной комедии «Марафон желаний».

Во вторник, 21 января, в кинотеатре «Каро» в Москве прошла закрытая премьера комедии «Марафон желаний» — дебютной полнометражной режиссерской работы Дарьи Чаруши. Одним из авторов сценария выступил Александр Гудков, а это значит, что фильм практически обречен на успех. В зрительном зале были замечены Алика Смехова, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт, Светлана Устинова и Илья Стюарт, другие знаменитости. Некоторые из гостей привлекли внимание яркими образами.

Так, Виктория Лопырева пришла в мини-шортах, фактурных колготках и прозрачной блузе.

Фото: Екатерина Ширинкина

А Катерина Шпица выбрала лаковый плащ сложного кроя.

Фото: Екатерина Ширинкина

Главную роль в фильме — девушку по имени Марина — сыграла Аглая Тарасова. Мария Миногарова сыграла ее лучшую подругу, Кирилл Нагиев — молодого человека.

«"Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу найти паспорт до свадьбы"... У Марины есть 7 желаний. Но главное — стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы», — гласит анонс.

В прокате фильм появится с 23 января, билеты можно купить здесь.

Чей образ понравился больше вам?

Фото: Екатерина Ширинкина

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