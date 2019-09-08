Лопес в платье с очень глубоким декольте, Рейнхарт с огромными цветами на плечах и другие звезды на премьере «Стриптизерш»

Накануне вечером в канадском Торонто было жарко как никогда — звезды фильма «Стриптизерши» вышли на красную дорожку кинофестиваля, чтобы представить свою новую работу публике. Разумеется, все взгляды были прикованы к исполнительнице главной роли, певице и актрисе Дженнифер Лопес.
Дива выбрала ярко-желтое платье с глубоким декольте и высоким разрезом, казалось, состоявшее из одной длинной бахромы и полупрозрачного тюля. В руках Джей Ло держала клатч в виде пачки купюр. Конечно, красавицу сопровождал жених — Алекс Родригес.
Но и другие актрисы фильма не подкачали — звезда сериала «Ривердэйл» Лили Рейнхарт надела белоснежное облегающее платье Rodarte с огромными цветами на обоих плечах и глубоким декольте, а китаянка Констанс Ву примерила розовое блестящее мини-платье с боковым шлейфом.
Фото: Global Look Press
По сюжету «Стриптизерш» девушки с завлекательными именами Дестини (в исполнении Констанс Ву), Рамона (в исполнении Дженнифер Лопес) и Мерседес (в исполнении Кеке Палмер) промышляют стриптизом в элитном нью-йоркском клубе. Когда банковский кризис не оставляет купюры на купюре от их сбережений, коллегам приходится объединиться с целью увлекательной аферы: пройтись по кошелькам толстосумов с Уолл-стрит, но так, чтобы те ничего не заподозрили. Тут-то и начинается все самое интересное. Криминальную комедию поставила режиссер сериала «Новенькая» и фильма «Ищу друга на конец света» Лорен Скафария, а свою дебютную роль в нем исполнила королева женского рэпа Карди Би.
Фильм выходит на российские экраны 12 сентября. Купить билеты можно здесь.