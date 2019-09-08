Лопес в платье с очень глубоким декольте, Рейнхарт с огромными цветами на плечах и другие звезды на премьере «Стриптизерш»

Накануне вечером в канадском Торонто было жарко как никогда — звезды фильма «Стриптизерши» вышли на красную дорожку кинофестиваля, чтобы представить свою новую работу публике. Разумеется, все взгляды были прикованы к исполнительнице главной роли, певице и актрисе Дженнифер Лопес.

Дива выбрала ярко-желтое платье с глубоким декольте и высоким разрезом, казалось, состоявшее из одной длинной бахромы и полупрозрачного тюля. В руках Джей Ло держала клатч в виде пачки купюр. Конечно, красавицу сопровождал жених — Алекс Родригес.

Но и другие актрисы фильма не подкачали — звезда сериала «Ривердэйл» Лили Рейнхарт надела белоснежное облегающее платье Rodarte с огромными цветами на обоих плечах и глубоким декольте, а китаянка Констанс Ву примерила розовое блестящее мини-платье с боковым шлейфом.