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Лолита впервые за долгое время вышла в свет с мужем на премьеру спектакля

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дмитрий Иванов и Лолита

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54-летняя Лолита Милявская появилась на премьере спектакля «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» вместе с супругом Дмитрием Ивановым.

Не так давно Лолита Милявская и ее муж Дмитрий Иванов пережили кризис в браке, о чем сама певица откровенно призналась поклонникам в нескольких интервью. Супруги давно не появлялись вместе в свете, но для премьеры спектакля «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» в МДМ они сделали исключение.

Помимо Милявской и Иванова, на красной дорожке фотографам позировали Лиза Арзамасова, Елена Воробей с дочкой, Согдиана с сыном, Андрей Гайдулян с новоиспеченной супругой Александрой Велескевич и другие знаменитости.

Новая бродвейская постановка стала первым «немюзиклом» на главной мюзикловой сцене России. По утверждению критиков Бродвея и Вест-Энда, это едва ли не самая смешная комедия в истории мирового театра. Главные роли в ней исполнили Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин и другие артисты ведущих драматических театров.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Видео: Youtube.com / Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК

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