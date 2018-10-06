Лолита впервые за долгое время вышла в свет с мужем на премьеру спектакля

Не так давно Лолита Милявская и ее муж Дмитрий Иванов пережили кризис в браке, о чем сама певица откровенно призналась поклонникам в нескольких интервью. Супруги давно не появлялись вместе в свете, но для премьеры спектакля «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» в МДМ они сделали исключение.
Помимо Милявской и Иванова, на красной дорожке фотографам позировали Лиза Арзамасова, Елена Воробей с дочкой, Согдиана с сыном, Андрей Гайдулян с новоиспеченной супругой Александрой Велескевич и другие знаменитости.
Новая бродвейская постановка стала первым «немюзиклом» на главной мюзикловой сцене России. По утверждению критиков Бродвея и Вест-Энда, это едва ли не самая смешная комедия в истории мирового театра. Главные роли в ней исполнили Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин и другие артисты ведущих драматических театров.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Youtube.com / Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК