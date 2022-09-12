Лолита, Басков и другие звезды поздравили столицу с 875-летием в прямом эфире МУЗ-ТВ

Концерт МУЗ-ТВ стал яркой кульминацией двух дней празднования и прошел эксклюзивно в эфире канала. Столицу громкими суперхитами поздравили более 30 популярных исполнителей. За отличное настроение на Поклонной горе, в эфире МУЗ-ТВ и на экранах города отвечали Николай Басков, Лариса Долина, Лолита, DABRO, Хабиб, Стас Костюшкин, «НА-НА», Люся Чеботина, GAYAZOV$ BROTHER$, Юлианна Караулова, MIA BOYKA, Денис Клявер, Анита Цой, Артем Качер, Катя Лель, Жасмин, Алсу, GAVRILINA, KARNA.VAL, «Блестящие», ELMAN, Юлия Савичева, ТО-МА, DJ GROOVE, Джаро & Ханза, DJ Katya Guseva, PushNova, Фогель, GUMA, Кирилл Скрипник и другие звезды.

Кроме того, МУЗ-ТВ узнал у знаменитостей, как их впервые встречала Москва и с какими трудностями они столкнулись при переезде в столицу.

Лолита: «Во-первых, Москва никому ничего не должна. Я прекрасно это знала, и когда ночевала в подвалах или в каких-то вагонах, которые предоставляли раньше под ночлег тем, у кого практически нет денег, я претензии не предъявляла. Москва — это такой город: «А ну докажи, нужен ты мне или нет». Поэтому я очень много лет доказывала, что я имею право теперь называться москвичкой. Я сама убираю свой подъезд, я не даю там гадить соседям. Я доказала, что я москвичка больше, чем те, кто жили надо мной».

Стас Костюшкин: «Основными трудностями в Москве было то, что моя девушка зарабатывала больше, чем я. Меня это жутко унижало. Она работала ведущей на телеканале. Я брался за все низкооплачиваемые работы. Нужно было много вкладывать в себя. Я на тот момент был артистом, который зарабатывает 200 долларов в год, а в долг мы взяли 84 тысячи долларов. Представьте, как мы их отбивали. Мы отдавали все, что у нас было: ели макароны долгое время, ездили только на метро. Хотя нас уже знали, мы пели с Лаймой, был уже коллектив «Чай вдвоем». И всем было странно, что у нас нет денег. Было нелегко, но круто и интересно! И оно того стоило».