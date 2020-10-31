Лиза Адаменко в готическом образе, Янина Студилина с мужем на премьере фильма «Кольская сверхглубокая»

Кольская сверхглубокая скважина – самый масштабный секретный объект страны. В 1984 году на глубине более 12 км записали непонятные звуки, напоминающие крики и стоны людей. После объект закрыли. Небольшая группа ученых и военных отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. И на глубине они обнаружили то, что угрожает человечеству. И теперь будущее планеты в их руках.

Главные роли в фильме исполнили: Милена Радулович, Никита Дювбанов, Кирилл Ковбас, Вадим Демчог, Сергей Иванюк, Николай Ковбас, Илья Ильиных, Виктор Низовой.