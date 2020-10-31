Лиза Адаменко в готическом образе, Янина Студилина с мужем на премьере фильма «Кольская сверхглубокая»
Фото: Пресс-служба
На премьере фильма «Кольская сверхглубокая» на красной дорожке позировали: Дарья Повереннова, участница шоу «Холостяк» Лиза Адаменко, Аглая Тарасова, Екатерина Волкова, Милена Радулович, Маша Цигаль и другие известные личности.
Модель Лиза Адаменко позировала перед камерами в готическом total black-образе: она надела блузу, корсет, свободные брюки, плащ — все черного цвета. Даже сумочка и берцы были того же оттенка. Единственным ярким акцентом в одежде стали красные шнурки.
Фото: Пресс-служба
Актриса Янина Студилина, посетившая премьеру с супругом Александром Роднянским-младшим, для выхода в свет выбрала серую мини-юбку, подчеркнувшую стройность ее ног, такого же оттенка пиджак в крупную клетку, черную водолазку и туфли-лодочки.
Фото: Пресс-служба
Звезда фильма «Лед» Аглая Тарасова стала самой яркой гостьей премьеры. Актриса вышла на фотосет в белом комплекте — свитере и брюках, а также в длинном алом пальто. Завершили образ Тарасовой белая сумка и ботинки с железными носами.
Фото: Пресс-служба
Кольская сверхглубокая скважина – самый масштабный секретный объект страны. В 1984 году на глубине более 12 км записали непонятные звуки, напоминающие крики и стоны людей. После объект закрыли. Небольшая группа ученых и военных отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. И на глубине они обнаружили то, что угрожает человечеству. И теперь будущее планеты в их руках.
Главные роли в фильме исполнили: Милена Радулович, Никита Дювбанов, Кирилл Ковбас, Вадим Демчог, Сергей Иванюк, Николай Ковбас, Илья Ильиных, Виктор Низовой.
Фото и видео: пресс-служба
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