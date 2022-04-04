Литвинова попала в больницу, Бузова оплакивает любимого питомца: события из жизни звезд 4 апреля
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Фото: Соцсети
Рената Литвинова в Париже попала в больницу. Она опубликовала фото из палаты, но никаких подробностей не раскрывала. Звезда оставила лишь загадочную подпись: «Сегодня. В окне — солнце».
У Ольги Серябкиной сегодня важный день. Три года прошло с момента, как она выпустила свой первый альбом под названием «Касатка в небе». «Столько всего произошло за эти 3 года, как в личном плане, так и в творческом. Как же круто оглядываться назад и знать, что ты идешь своим путем и в правильном направлении», — написала певица в своем Telegram-канале.
Фото: Соцсети
Ксения Бородина неделю назад перенесла отравление, после которого долго не могла вернуться к нормальному самочувствию. Чтобы снова не попасть в подобную ситуацию, звезда решила на время отказаться от приемов пищи в ресторанах. «Кто там сильно переживал, сегодня мой завтрак был дома», — написала телеведущая.
Анфиса Чехова поделилась забавным видео из отпуска. Напомним, что звезда вместе с сыном сейчас отдыхает на Бали. Во время прогулки к ней подбежала обезьяна. Зверек облюбовал ногу Чеховой и долго рассматривал ее обувь.
Анастасия Ивлеева прилетела в Стамбул и решила прокатиться по турецким дорогам на спорткаре. Блогер арендовала машину и отправилась покорять Турцию, но не тут то было. «Меня прямо в пробке остановила дорожная полиция, а через 10 минут заглохла тачка прямо по середине дороги на оживлённой трассе», — пожаловалась звезда.
Ирина Пегова отправилась на тренировку. Актриса опубликовала фото, на котором позирует в спортивной форме. «Физкультурникам привет», — добавила артистка.
Фото: Соцсети
Ольга Бузова рассказала о личной трагедии в своем Telegram-канале. Из жизни ушел любимый питомец теледивы. «Никогда больше она не прибежит будить меня утром, никогда больше не будет наших совместных прогулок... Не стало моей Челси. Неожиданно, несправедливо, неправильно. Диабет победил ее очень быстро. Мы сделали все, что могли, и даже больше. Но, увы, человек иногда бывает бессилен. Ушел из жизни этот маленький комочек счастья, которого когда-то подарил мне бывший муж. Мягких облачков тебе, моя бусинка! Беги по радуге, моя малышка! Я люблю тебя! Я никогда тебя не забуду», — написала убитая горем артистка.
Фото: Соцсети
Нино Нинидзе вместе с сыном Александром побывала в церкви. Она научила мальчика ставить свечку и объяснила смысл обряда. Малыш старательно повторил все, что ему рассказала мама. Трогательным видео актриса поделилась в своем Telegram-канале.
Саша Савальева попала в неприятную ситуацию Вернулась с тренировки по теннису домой, она обнаружила, что лифт не работает. К слову, живет певица на 16 этаже. Ей ничего не оставалось, как после изнурительной тренировки идти пешком по лестнице до своей квартиры.
Анна Семенович уехала в Подмосковье восстанавливать силы. «Я приехала сюда стройнеть», — объяснила блондинка. В отеле, где находится звезда, медики подбирают постояльцам индивидуальную детокс-программу. Помимо плана питания в нее входят различные процедуры. По словам Анны, для нее это место перезагрузки.
Влад Соколовский идет в ногу со временем и изучает криптовалюту. «Раньше читал это всё и думал, что это какой-то бред, а сегодня понимаю, что бред ни бред, а работает! Очень советую изучать эту сферу, так или иначе через 3 года, 5 лет, 7 лет, это будет наша обыденность и лучше раньше иметь представление, чем потом пытаться успеть что-то понять, когда другие уже глубоко в теме», — поделился эмоциями певец в своем Telegram-канале.
Фото: Соцсети
Наталью Рудову природа наградила не только шикарной фигурой, но и волшебным цветом глаз. «В последнее время глаза изумрудного цвета! Подруги спрашивают: это линзы? Круто», — написала актриса, прикрепив фото в доказательство.
Фото: Global Look Press, соцсети