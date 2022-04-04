Литвинова попала в больницу, Бузова оплакивает любимого питомца: события из жизни звезд 4 апреля

Рената Литвинова в Париже попала в больницу. Она опубликовала фото из палаты, но никаких подробностей не раскрывала. Звезда оставила лишь загадочную подпись: «Сегодня. В окне — солнце».

У Ольги Серябкиной сегодня важный день. Три года прошло с момента, как она выпустила свой первый альбом под названием «Касатка в небе». «Столько всего произошло за эти 3 года, как в личном плане, так и в творческом. Как же круто оглядываться назад и знать, что ты идешь своим путем и в правильном направлении», — написала певица в своем Telegram-канале.