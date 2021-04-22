Летучая в «мужском» костюме, утонченная IOWA и другие звезды на Glamour Eco Award
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Издание Glamour впервые провело экологическую премию. Эксперты и гости мероприятия обсудили вопросы, которые, по сути, касаются каждого из нас.
Гостями мероприятия стали специалисты в области экологии и знаменитости: Екатерина Иванчикова (солистка группы IOWA), Елена Летучая, Наталья Давыдова, Екатерина Одинцова, Наталья Османн, Никита Подерягин, Павел Осовцов и другие.
Телеведущая Елена Летучая для выхода выбрала «мужской» костюм-тройку. Белоснежные прямые брюки, жилет и жакет подчеркнули белизну кожи знаменитости и ее изысканный вкус.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Певица Нюша прибыла на мероприятие в белом топе и оригинальных джинсах со шнуровкой по всей длине ноги.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова выбрала шоколадный образ. Она надела облегающее трикотажное платье цвета молочного шоколада, лаковые высокие сапоги с широким голенищем, а завершила образ яркая сумочка.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
А чей образ вам понравился больше? Напишите в комментариях.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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