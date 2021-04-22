Летучая в «мужском» костюме, утонченная IOWA и другие звезды на Glamour Eco Award

Издание Glamour впервые провело экологическую премию. Эксперты и гости мероприятия обсудили вопросы, которые, по сути, касаются каждого из нас.

Гостями мероприятия стали специалисты в области экологии и знаменитости: Екатерина Иванчикова (солистка группы IOWA), Елена Летучая, Наталья Давыдова, Екатерина Одинцова, Наталья Османн, Никита Подерягин, Павел Осовцов и другие.

Телеведущая Елена Летучая для выхода выбрала «мужской» костюм-тройку. Белоснежные прямые брюки, жилет и жакет подчеркнули белизну кожи знаменитости и ее изысканный вкус.