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Летучая, Ушакова, Маликова и другие знаменитости на премьере новой части «Звездных войн»

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Елена Летучая
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В Москве состоялась премьера фантастического фильма «Хан Соло. Звездные войны. Истории».

За день до выхода на российские экраны новой части легендарных «Звездных войн» — «Хана Соло» — селебрити собрались в одном из московских кинотеатров на премьеру фильма о приключениях дерзкого космического путешественника в молодости.

Многодетная мама Ольга Ушакова впервые вышла в свет после третьих родов. Ведущая Первого канала выбрала лаконичное черное платье, в котором выглядела прекрасно.

Также на мероприятии были замечены Надежда Сысоева и Илья Бачурин, Стефания Маликова, Вадим Верник, Ясмина Муратович, Елена Летучая и другие звезды.

Фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории» выходит в прокат 24 мая.

Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

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