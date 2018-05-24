Летучая, Ушакова, Маликова и другие знаменитости на премьере новой части «Звездных войн»

За день до выхода на российские экраны новой части легендарных «Звездных войн» — «Хана Соло» — селебрити собрались в одном из московских кинотеатров на премьеру фильма о приключениях дерзкого космического путешественника в молодости.
Многодетная мама Ольга Ушакова впервые вышла в свет после третьих родов. Ведущая Первого канала выбрала лаконичное черное платье, в котором выглядела прекрасно.
Также на мероприятии были замечены Надежда Сысоева и Илья Бачурин, Стефания Маликова, Вадим Верник, Ясмина Муратович, Елена Летучая и другие звезды.
Фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории» выходит в прокат 24 мая.