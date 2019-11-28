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Летучая с экстремальным декольте, Бардо с открытыми ногами и другие знаменитости на премии GQ Super Woman

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Летучая

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Церемония состоялась в Особняке на Волхонке.

Премию GQ Super Women одноименный журнал учредил в 2018 году. В 2019-м мероприятие прошло с размахом и присутствием десятков знаменитых личностей. На церемонию вручения премии в Особняк на Волхонке 27 ноября прибыли: Елена Летучая, Светлана Хочдченкова, Анна Чиповская, Полина Гагарина, Марина Ким и многие другие.

Дамы предстали перед фотографами в элегантных и эффектных нарядах. Так, телеведущая Елена летучая выбрала для вечера длинное черное платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры — красивый бюст и длинные стройные ноги.

Елена Летучая

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Актриса Наталья Бардо также выбрала платье с высоким разрезом на бедре и с открытым верхом.

Наталья Бардо

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Полина Гагарина, получавшая одну из статуэток GQ Super Women, блистала в ультракоротком платье с открытыми плечами и «животным» принтом.

Полина Гагарина

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Альбина Джанабаева для вечера выбрала бархатное платье с открытыми плечами и прибыла на церемонию в сопровождении супруга Валерия Меладзе.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Чей наряд вам понравился больше?

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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