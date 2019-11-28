Летучая с экстремальным декольте, Бардо с открытыми ногами и другие знаменитости на премии GQ Super Woman
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Премию GQ Super Women одноименный журнал учредил в 2018 году. В 2019-м мероприятие прошло с размахом и присутствием десятков знаменитых личностей. На церемонию вручения премии в Особняк на Волхонке 27 ноября прибыли: Елена Летучая, Светлана Хочдченкова, Анна Чиповская, Полина Гагарина, Марина Ким и многие другие.
Дамы предстали перед фотографами в элегантных и эффектных нарядах. Так, телеведущая Елена летучая выбрала для вечера длинное черное платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры — красивый бюст и длинные стройные ноги.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Актриса Наталья Бардо также выбрала платье с высоким разрезом на бедре и с открытым верхом.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Полина Гагарина, получавшая одну из статуэток GQ Super Women, блистала в ультракоротком платье с открытыми плечами и «животным» принтом.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Альбина Джанабаева для вечера выбрала бархатное платье с открытыми плечами и прибыла на церемонию в сопровождении супруга Валерия Меладзе.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Чей наряд вам понравился больше?
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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