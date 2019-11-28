Летучая с экстремальным декольте, Бардо с открытыми ногами и другие знаменитости на премии GQ Super Woman

Премию GQ Super Women одноименный журнал учредил в 2018 году. В 2019-м мероприятие прошло с размахом и присутствием десятков знаменитых личностей. На церемонию вручения премии в Особняк на Волхонке 27 ноября прибыли: Елена Летучая, Светлана Хочдченкова, Анна Чиповская, Полина Гагарина, Марина Ким и многие другие.

Дамы предстали перед фотографами в элегантных и эффектных нарядах. Так, телеведущая Елена летучая выбрала для вечера длинное черное платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры — красивый бюст и длинные стройные ноги.