Летучая, Малышева и другие селебрити познакомились со звездой фильма «Затерянные во льдах» Миккельсеном на закрытой премьере

Накануне в Москву прибыл звезда сериала «Ганнибал», датский актер Мадс Миккельсен, чтобы представить российским поклонникам свой новый фильм «Затерянные во льдах». Мадс лично приветствовал знаменитостей, критиков и журналистов на закрытой премьере в кинотеатре «Москва».
Оценить картину пришли многие отечественные селебрити — от Елены Летучей до ее старшей тезки Елены Малышевой. Мужские взгляды к себе привлекла телеведущая Яна Кошкина, надев белоснежный костюм с «фирменным» глубоким декольте.
По сюжету фильма потерпевший крушение в Арктике пилот самолета по имени Овергард (в исполнении Миккельсена) пытается выжить, пока не прилетят спасатели. Погодные условия — самые суровые, температура воздуха опускается до минус 70 градусов. Овергард учится справляться с холодом, охотиться, а однажды во время ловли рыбы он замечает спасательный вертолет, который тоже терпит крушение. Выжившая женщина (в исполнении исландской актрисы Марии Тельмы Смаурадоттир) тяжело ранена. Теперь ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба.
«Затерянные во льдах» на экранах с 21 февраля. Купить билеты можно здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru