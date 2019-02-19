Летучая, Малышева и другие селебрити познакомились со звездой фильма «Затерянные во льдах» Миккельсеном на закрытой премьере

По сюжету фильма потерпевший крушение в Арктике пилот самолета по имени Овергард (в исполнении Миккельсена) пытается выжить, пока не прилетят спасатели. Погодные условия — самые суровые, температура воздуха опускается до минус 70 градусов. Овергард учится справляться с холодом, охотиться, а однажды во время ловли рыбы он замечает спасательный вертолет, который тоже терпит крушение. Выжившая женщина (в исполнении исландской актрисы Марии Тельмы Смаурадоттир) тяжело ранена. Теперь ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба.

«Затерянные во льдах» на экранах с 21 февраля. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru