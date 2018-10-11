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Летучая, Ходченкова, Бачурин с Сысоевой и другие знаменитости открыли «Недели Каннского кино 2018» в Москве

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Летучая

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10 октября в одном из столичных кинотеатров прошло открытие ежегодного фестиваля «Недели Каннского кино» при поддержке журнала GQ.

Фильмом открытия стала драма «Дикая жизнь», главные роли в которой исполнили Джейк Гилленхаал и Кэри Маллиган, а снял картину известный актер Пол Дано. Оценить эту работу пришли многие российские знаменитости, в том числе наконец воссоединившаяся пара Ильи Бачурина и Надежды Сысоевой, Елена Летучая, Мария Шумакова, Игорь Верник и другие.

В центре внимания, как всегда, была актриса Светлана Ходченкова, выбравшая уютный лиловый джемпер и эффектную кожаную юбку с разрезом.

В течение следующих нескольких недель (вплоть до 28 октября) зрители смогут посмотреть и другие картины, срывавшие овации в Каннах, — от нашумевшего «Экстаза» Гаспара Ноэ и «Дома, который построил Джек» Ларса фон Триера до иранской драмы «Три лица». Закроет Недели кино фильм «Под Сильвер-Лэйк».

В «Дикой жизни» же показана история семьи глазами сына-подростка. Мир рушится, уходя из-под ног, ведь родители не могут быть вместе. Каждый старается найти выход из положения по-своему. Драма в прокате с 18 октября. Купить билеты можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Capella Film

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