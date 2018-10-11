Летучая, Ходченкова, Бачурин с Сысоевой и другие знаменитости открыли «Недели Каннского кино 2018» в Москве

Фильмом открытия стала драма «Дикая жизнь», главные роли в которой исполнили Джейк Гилленхаал и Кэри Маллиган, а снял картину известный актер Пол Дано. Оценить эту работу пришли многие российские знаменитости, в том числе наконец воссоединившаяся пара Ильи Бачурина и Надежды Сысоевой, Елена Летучая, Мария Шумакова, Игорь Верник и другие.

В центре внимания, как всегда, была актриса Светлана Ходченкова, выбравшая уютный лиловый джемпер и эффектную кожаную юбку с разрезом.