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Летучая, Чадов, Бардо и другие звезды канала СТС представили свои новые шоу

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Летучая

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4 октября все звезды телеканала СТС собрались в московском Cition Hall на презентации своих новых проектов.

Очередной телесезон в самом разгаре, и совсем скоро на канале СТС выйдут новые эпизоды любимых зрителями сериалов, а также абсолютно уникальные проекты.

Все внимание гостей презентации телеканала привлекла цветущая Елена Летучая. Она заявила со сцены: «Я вернулась на канал СТС не с пустыми руками, а сразу с двумя интересными проектами. Съемки одного из них уже в самом разгаре, а над вторым шоу мы как раз начинаем работать. Мне хочется показать, что я могу быть разной, и надо сказать, что обе истории открывают меня с совершенно неожиданной стороны».

Продюсеры и сама Летучая раскрыли и некоторые подробности новых шоу, пока не получивших названий. В одном из перспективных проектов Елена поможет талантливым изобретателям и производителям со всей страны довести их продукцию до потребителя. А в другом шоу звезде предстоит отправиться в бьюти-путешествие по разным странам, встретиться с их самыми красивыми жителями и на себе попробовать местные рецепты красоты.

Также на мероприятии присутствовали другие лица канала и приглашенные знаменитости: Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Ирина Розанова, Алексей Чадов, Екатерина Волкова, Юлия Топольницкая, Наталья Бардо, Роман Курцын и многие другие.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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