Летучая, Чадов, Бардо и другие звезды канала СТС представили свои новые шоу

Очередной телесезон в самом разгаре, и совсем скоро на канале СТС выйдут новые эпизоды любимых зрителями сериалов, а также абсолютно уникальные проекты.

Все внимание гостей презентации телеканала привлекла цветущая Елена Летучая. Она заявила со сцены: «Я вернулась на канал СТС не с пустыми руками, а сразу с двумя интересными проектами. Съемки одного из них уже в самом разгаре, а над вторым шоу мы как раз начинаем работать. Мне хочется показать, что я могу быть разной, и надо сказать, что обе истории открывают меня с совершенно неожиданной стороны».