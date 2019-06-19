Летний фестиваль «Всем по собаке»: красивые фотозоны, маркет с товарами для животных, вкусный фудкорт и не только

«Всем по собаке» – это крупнейшая выставка собак из приютов, гостей ждут 130 хвостатых участников. Все собаки здоровы, привиты, социализированы и мечтают найти дом (для оформления договора возьмите паспорт!). «Всем по собаке» – это большой летний фестиваль для всей семьи! Красивые фотозоны, маркет с товарами для животных и людей, вкусный фудкорт, ароматный кофе, аттракционы для всех возрастов, интерактивная детская зона и даже лотерея с призами – вы точно проведете этот день незабываемо.