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Летний фестиваль «Всем по собаке»: красивые фотозоны, маркет с товарами для животных, вкусный фудкорт и не только

23 июня с 12:00 до 19:00 в Новодевичьем парке в Москве пройдет выставка #всемпособаке, организованная фондом «Подарок судьбы».

«Всем по собаке» – это крупнейшая выставка собак из приютов, гостей ждут 130 хвостатых участников. Все собаки здоровы, привиты, социализированы и мечтают найти дом (для оформления договора возьмите паспорт!). «Всем по собаке» – это большой летний фестиваль для всей семьи! Красивые фотозоны, маркет с товарами для животных и людей, вкусный фудкорт, ароматный кофе, аттракционы для всех возрастов, интерактивная детская зона и даже лотерея с призами – вы точно проведете этот день незабываемо.

Фото: Пресс-служба

Для гостей со своими домашними собаками совершенно бесплатно будут работать корнеры с зоопсихологами, грумерами и ветеринарами.

Фото: Пресс-служба

В 2012 году в Москве впервые прошла выставка-пристройство собак из приютов, и вот уже 23 июня пройдет юбилейная, 20-я акция!

Фото: Пресс-служба

КОГДА: 23 июня, воскресенье, с 12:00 до 19:00

ГДЕ: парк «Новодевичьи пруды», метро Спортивная

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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