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Анохина, Цуканова-Котт, Муцениеце и другие звезды нарядились в стиле «Великого Гэтсби» для масштабной вечеринки AfterHalloween

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Меськова

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В этом году вечеринки в честь Хэллоуина продолжались вплоть до длинного уикенда, и самая яркая из них прошла в ночь с 3 на 4 ноября.

Представители московского бомонда собрались в фешенебельном отеле St.Regis на празднование Хэллоуина — вернее, на его афтепати. Бал-маскарад соединил в себе особый вид театральных представлений, художественные перформансы, музыку на девяти танцполах и выступления танцовщиков в стиле contemporary dance.

Главной темой этого года стало спасение «Титаника» и конец Серебряного века. В атмосферу фантазий и сказочного сна гостей завлекали русалки — персонажи морских легенд. Поселившиеся в бассейне, обнаженные и украшенные лишь сияющей чешуей, они окончательно стерли грани во времени и пространстве, подготовив почву для пяти десятков перформансов от известнейших театральных режиссеров. Комнаты отеля перевоплотились в литературные и музыкальные салоны, а в одной из «кают» приют себе нашла мумия, путешествовавшая на «Титанике» во время крушения.

Гости, среди которых были Светлана Бондарчук, Ирина Хакамада, Василий Церетели, Илья Бачурин, Саша Горчилин, Анна Цуканова-Котт, Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Мария Лемешева, Марюс Вайсберг, Александр Чистяков, Ольга Якубович, Айза Анохина и многие другие — сами определяли сюжетные повороты и свою реакцию на происходящее. Большинство остались в восторге от вечеринки и не расходились до самого утра.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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