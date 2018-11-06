Анохина, Цуканова-Котт, Муцениеце и другие звезды нарядились в стиле «Великого Гэтсби» для масштабной вечеринки AfterHalloween

Представители московского бомонда собрались в фешенебельном отеле St.Regis на празднование Хэллоуина — вернее, на его афтепати. Бал-маскарад соединил в себе особый вид театральных представлений, художественные перформансы, музыку на девяти танцполах и выступления танцовщиков в стиле contemporary dance.

Главной темой этого года стало спасение «Титаника» и конец Серебряного века. В атмосферу фантазий и сказочного сна гостей завлекали русалки — персонажи морских легенд. Поселившиеся в бассейне, обнаженные и украшенные лишь сияющей чешуей, они окончательно стерли грани во времени и пространстве, подготовив почву для пяти десятков перформансов от известнейших театральных режиссеров. Комнаты отеля перевоплотились в литературные и музыкальные салоны, а в одной из «кают» приют себе нашла мумия, путешествовавшая на «Титанике» во время крушения.