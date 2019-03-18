Леди Гага в неудачном ретро-платье, Рози Хантингтон-Уайтли в оригинальном брючном костюме и другие звезды посетили церемонию Fashion Los Angeles Awards

Накануне вечером зарубежные знаменитости собрались на пышной церемонии вручения модных премий Fashion LA Awards. Вот уже в пятый раз на красной дорожке появились именитые гости – от звезд Голливуда до блогеров в области моды и красоты: фотографам позировали Леди Гага, Рози Хантингтон-Уайтли, Кейт Хадсон, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол и другие селебрити.

Как сообщили инсайдеры порталу Daily Mail, за спиной поп-дивы Леди Гаги, недавно получившей «Оскар», слышались перешептывания, но в большинстве своем вовсе не восторженные. Многие модные критики сошлись во мнении, что кожаное черно-белое платье в ретро-стиле, выбранное Гагой на этот раз, странно на ней смотрелось и «висело», как на вешалке.