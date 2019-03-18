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Леди Гага в неудачном ретро-платье, Рози Хантингтон-Уайтли в оригинальном брючном костюме и другие звезды посетили церемонию Fashion Los Angeles Awards

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фредерик Аспирас и Леди Гага

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17 марта в Беверли-Хиллз состоялась уже традиционная церемония вручения премий Fashion Los Angeles Awards, организованная порталом Daily Front Row.

Накануне вечером зарубежные знаменитости собрались на пышной церемонии вручения модных премий Fashion LA Awards. Вот уже в пятый раз на красной дорожке появились именитые гости – от звезд Голливуда до блогеров в области моды и красоты: фотографам позировали Леди Гага, Рози Хантингтон-Уайтли, Кейт Хадсон, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол и другие селебрити.

Как сообщили инсайдеры порталу Daily Mail, за спиной поп-дивы Леди Гаги, недавно получившей «Оскар», слышались перешептывания, но в большинстве своем вовсе не восторженные. Многие модные критики сошлись во мнении, что кожаное черно-белое платье в ретро-стиле, выбранное Гагой на этот раз, странно на ней смотрелось и «висело», как на вешалке.

Но певица, похоже, совсем не замечала недоуменных взглядов и пребывала в прекрасном настроении, танцуя и обнимаясь со своим стилистом по волосам Фредериком Аспирасом, ставшим ее спутником в этот вечер.

Зато британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, наоборот, снискала восхищение гостей, надев строгие черные брюки-дудочки с необычным бордовым топом со шлейфом.

А чей наряд на церемонии Fashion Los Angeles Awards понравился вам больше остальных?

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Birdie Thompson, Lisa O'Connor / Global Look Press, East News

Видео: Youtube.com / WMTV

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