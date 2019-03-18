Леди Гага в неудачном ретро-платье, Рози Хантингтон-Уайтли в оригинальном брючном костюме и другие звезды посетили церемонию Fashion Los Angeles Awards

Накануне вечером зарубежные знаменитости собрались на пышной церемонии вручения модных премий Fashion LA Awards. Вот уже в пятый раз на красной дорожке появились именитые гости – от звезд Голливуда до блогеров в области моды и красоты: фотографам позировали Леди Гага, Рози Хантингтон-Уайтли, Кейт Хадсон, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол и другие селебрити.
Как сообщили инсайдеры порталу Daily Mail, за спиной поп-дивы Леди Гаги, недавно получившей «Оскар», слышались перешептывания, но в большинстве своем вовсе не восторженные. Многие модные критики сошлись во мнении, что кожаное черно-белое платье в ретро-стиле, выбранное Гагой на этот раз, странно на ней смотрелось и «висело», как на вешалке.
Но певица, похоже, совсем не замечала недоуменных взглядов и пребывала в прекрасном настроении, танцуя и обнимаясь со своим стилистом по волосам Фредериком Аспирасом, ставшим ее спутником в этот вечер.
Зато британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, наоборот, снискала восхищение гостей, надев строгие черные брюки-дудочки с необычным бордовым топом со шлейфом.
А чей наряд на церемонии Fashion Los Angeles Awards понравился вам больше остальных?
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Birdie Thompson, Lisa O'Connor / Global Look Press, East News
Видео: Youtube.com / WMTV