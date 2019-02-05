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«Уколы красоты»? Леди Гага приковала к себе внимание гостей на ланче номинантов на «Оскар»

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Леди Гага

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32-летняя певица и актриса привлекла к себе всеобщее внимание на красной дорожке.

4 февраля в Лос-Анджелесе прошел ежегодный торжественный прием и ланч номинантов на «Оскар»-2019. Через 20 дней кому-то из них вручат заветные статуэтки, а пока знаменитости прошлись по красной дорожке и представили свои проекты. Фотографам позировали Рейчел Вайс, Эми Адамс, Реджина Кинг, Рами Малек, Уиллем Дефо и другие звезды.

Особое внимание к себе привлекла певица Леди Гага, временно переквалифицировавшаяся в актрису ради фильма Брэдли Купера «Звезда родилась». У многих присутствовавших на мероприятии гостей сложилось впечатление, что Гага перестаралась с «уколами красоты» — так странно выглядело ее лицо.

Впрочем, возможно, блондинка готовится не только к «Оскару», но и к свадьбе — говорят, уже совсем скоро она наконец выйдет замуж за своего агента Кристиана Карино.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: AdMedia, Billy Bennight / Global Look Press

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