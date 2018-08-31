Леди Гага, Брэдли Купер, Ирина Шейк и другие звезды открыли показ фильма «Звезда родилась» на Венецианском кинофестивале

Сегодня вечером в рамках 75-го Венецианского кинофестваля состоялся премьерный показ музыкальной драмы «Звезда родилась» (A Star Is Born). Главную роль исполнила 32-летняя Леди Гага, а 43-летний Брэдли Купер стал не только ее партнером, но и режиссером ленты.

Пока Гага и Купер держались за руки и о чем-то перешептывались, 32-летняя возлюбленная режиссера, 32-летняя Ирина Шейк, миловалась с давней подругой, модельером Донателлой Версаче. «Рада разделить красную дорожку с прекрасной Ириной Шейк», — призналась легенда моды.