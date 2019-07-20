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Лазарев, Варнава и другие звезды на открытии IV Strelka Film Festival by Okko

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
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Сергей Лазарев

Фото: Институт «Стрелка» / Марк Серый, Гриша Галантный
Несмотря на капризную столичную погоду, многие звезды посетили церемонию открытия кинофестиваля.

19 июля в Москве состоялась церемония открытия четвертого кинофестиваля Strelka Film Festival by Okko, в рамках которого будут показаны фильмы, прогремевшие на крупнейших мировых киносмотрах. В день открытия гости мероприятия смогли посмотреть фильм Денни Бойла Yesterday, премьера которого состоялась на нью-йоркском кинофестивале Трайбека. Сергей Лазарев, Екатерина Варнава, Надежда Оболенцева, Юлия Снигирь, Ирина Гринева и многие другие отечественные звезды были замечены в числе тех, кто вчера познакомился с миром, где никто, кроме главного героя, не помнит песен группы The Beatles.

Трейлер к фильму Yesterday

«Без сомнения, это самая крутая селекция за четыре года, что мы показываем кино на «Стрелке». Высококлассное зрительское кино встречается в ней с произведениями самого лютого артхауса. Всемирно известные режиссеры Дэнни Бойл, Кен Лоуч, братья Дарденны, Лав Диас, Ксавье Долан — с менее у нас известными, но не менее горячими именами. Важнейшие политические и социальные темы перетекают из фильма в фильм, из жанра в жанр — здесь и захватывающие психологические драмы, оставляющие богатый простор для размышлений, и интеллигентные романтические комедии, оставляющее после себя эйфорическое feel good, и научная фантастика, и антиутопия, и стильный нуар. Новейшие сенсации Каннского фестиваля, его лауреаты, фильмы из параллельных секций, а также Санденса и Торонто — все они будут показаны на «Стрелке» в качестве российских премьер, а в нескольких случаях — исключительно и только у нас. Для каждого синефила десять летних ночей на «Стрелке» — это роскошное пиршество, какого, возможно, давно не было в Москве в таком качестве и в такой концентрации», — отмечает программный директор Strelka Film Festival by Okko, кинокритик Стас Тыркин.

Открытие Strelka Film Festival by Okko

Фото: Институт «Стрелка» / Марк Серый, Гриша Галантный

IV Strelka Film Festival by Okko продлится с 19 по 28 июля. В рамках мероприятия можно будет не только посмотреть одни из самых громких мировых и отечественных премьер этого года, но и поучаствовать в серии дискуссий с лидерами российской киноиндустрии.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Институт «Стрелка» / Марк Серый, Гриша Галантный

Видео: YouTube

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