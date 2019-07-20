Лазарев, Варнава и другие звезды на открытии IV Strelka Film Festival by Okko

«Без сомнения, это самая крутая селекция за четыре года, что мы показываем кино на «Стрелке». Высококлассное зрительское кино встречается в ней с произведениями самого лютого артхауса. Всемирно известные режиссеры Дэнни Бойл, Кен Лоуч, братья Дарденны, Лав Диас, Ксавье Долан — с менее у нас известными, но не менее горячими именами. Важнейшие политические и социальные темы перетекают из фильма в фильм, из жанра в жанр — здесь и захватывающие психологические драмы, оставляющие богатый простор для размышлений, и интеллигентные романтические комедии, оставляющее после себя эйфорическое feel good, и научная фантастика, и антиутопия, и стильный нуар. Новейшие сенсации Каннского фестиваля, его лауреаты, фильмы из параллельных секций, а также Санденса и Торонто — все они будут показаны на «Стрелке» в качестве российских премьер, а в нескольких случаях — исключительно и только у нас. Для каждого синефила десять летних ночей на «Стрелке» — это роскошное пиршество, какого, возможно, давно не было в Москве в таком качестве и в такой концентрации», — отмечает программный директор Strelka Film Festival by Okko, кинокритик Стас Тыркин.