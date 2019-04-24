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Лазарев, сестры Толмачевы и еще 11 участников «Евровидения-2019» встретились в Москве на welcome party

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Лазарев и Филипп Киркоров

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Дружеская вечеринка прошла в преддверии гала-концерта звезд конкурса европейской песни.

Во вторник, 23 апреля в Москве состоялась welcome party «Евровидения-2019». Она предваряла большой концерт участников конкурса из 11 стран. Вечеринка стала самой масштабной за свою девятилетнюю историю.

В этот вечер фотографам позировали артисты Молдовы, Испании, Великобритании, Беларуси, Австрии и других стран. Конечно, главной звездой вечера стал Сергей Лазарев и его продюсер Филипп Киркоров, которые в этом году отправятся в Израиль. С ними на вечеринку прибыл и Димитрис Контопулос, автор песен Лазарева Scream, Лорак Shady Lady и сестер Толмачевых Shine.

По красной дорожке welcome party прошлись Яна Чурикова, Стас и Юлия Костюшкины, 22-летние Мария и Анастасия Толмачевы. На дружеском концерте вечеринки выступили Юлия Самойлова, победитель «Детского Евровидения» 2017 года Полина Богусевич, представлявший в 2018 году Армению певец Арцвик, сестры Толмачевы и другие участники «Евровидения».

Гала-концерт, на котором гости первыми услышат песни главного европейского музыкального конкурса, состоится вечером 24 апреля в Vegas City Hall. «Евровидение» в 2019 пройдет в Израиле 14-18 мая.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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