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Лазарев, Долина и другие опытные артисты оценили выступления юных талантов на «Детской Новой Волне»-2018

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Долина с внучкой

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В Крыму стартовал международный конкурс юных исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна 2018».

За победу в вокальном мастерстве и артистизме поборются конкурсанты из девяти стран. Одной из участниц конкурса стала победительница шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова.

На сцене юных исполнителей поддержали группа «Пицца» и Юлианна Караулова, а ведущими церемонии открытия фестиваля и первого конкурсного дня стали Липа Тетерич и Алексей Воробьев.

Кресла жюри в этом году заняли Игорь Крутой, Лев Лещенко, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Николай Басков и другие артисты. По традиции каждый из членов жюри выступил в дуэтах с участниками «Новой волны» прошлых лет.

Фото: Диана Гербер / пресс-служба

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