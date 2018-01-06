Лазарев, Долина и другие опытные артисты оценили выступления юных талантов на «Детской Новой Волне»-2018

За победу в вокальном мастерстве и артистизме поборются конкурсанты из девяти стран. Одной из участниц конкурса стала победительница шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова.
На сцене юных исполнителей поддержали группа «Пицца» и Юлианна Караулова, а ведущими церемонии открытия фестиваля и первого конкурсного дня стали Липа Тетерич и Алексей Воробьев.
Кресла жюри в этом году заняли Игорь Крутой, Лев Лещенко, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Николай Басков и другие артисты. По традиции каждый из членов жюри выступил в дуэтах с участниками «Новой волны» прошлых лет.
Фото: Диана Гербер / пресс-служба