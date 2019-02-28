Лариса Гузеева и Алика Смехова вывели в свет взрослых детей-ровесников

27 февраля в старейшем московском кинотеатре «Иллюзион» прошел закрытый премьерный показ фильма «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева. На мероприятии собралось множество артистов всех жанров — от Филиппа Киркорова до Анны Михалковой.

Особое внимание к себе привлекла теледива, которая нечасто появляется в свете — Лариса Гузеева. Звезда решила взять с собой дочь Ольгу, которая не только с удовольствием позировала фотографам вместе с мамой, но и активно общалась с давним приятелем Артемом Смеховым — сыном Алики Смеховой, тоже пришедшей на премьеру.

Кроме Гузеевой и Смеховой, на светском рауте были замечены Владимир Познер, Светлана Ходченкова, Ксения Раппопорт, Светлана Немоляева, Леонид Ярмольник, Алена Хмельницкая, Мария Шумакова и другие знаменитости.