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Лариса Гузеева и Алика Смехова вывели в свет взрослых детей-ровесников

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Гузеева с дочерью Ольгой Бухаровой

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Актрисы и их наследники побывали на премьере фильма «Ван Гоги».

27 февраля в старейшем московском кинотеатре «Иллюзион» прошел закрытый премьерный показ фильма «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева. На мероприятии собралось множество артистов всех жанров — от Филиппа Киркорова до Анны Михалковой.

Особое внимание к себе привлекла теледива, которая нечасто появляется в свете — Лариса Гузеева. Звезда решила взять с собой дочь Ольгу, которая не только с удовольствием позировала фотографам вместе с мамой, но и активно общалась с давним приятелем Артемом Смеховым — сыном Алики Смеховой, тоже пришедшей на премьеру.

Кроме Гузеевой и Смеховой, на светском рауте были замечены Владимир Познер, Светлана Ходченкова, Ксения Раппопорт, Светлана Немоляева, Леонид Ярмольник, Алена Хмельницкая, Мария Шумакова и другие знаменитости.

По сюжету картины главный герой Марк (в исполнении Алексея Серебрякова) — одинокий 53-летний художник, живущий за границей, русский эмигрант. Он возвращается на родину, чтобы навестить отца — известного дирижера (в исполнении Даниэля Ольбрыхского), от которого сбежал в юности. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда она неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.

Фильм «Ван Гоги» выходит на экраны 7 марта. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Exponenta Plus

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