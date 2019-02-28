Лариса Гузеева и Алика Смехова вывели в свет взрослых детей-ровесников

27 февраля в старейшем московском кинотеатре «Иллюзион» прошел закрытый премьерный показ фильма «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева. На мероприятии собралось множество артистов всех жанров — от Филиппа Киркорова до Анны Михалковой.
Особое внимание к себе привлекла теледива, которая нечасто появляется в свете — Лариса Гузеева. Звезда решила взять с собой дочь Ольгу, которая не только с удовольствием позировала фотографам вместе с мамой, но и активно общалась с давним приятелем Артемом Смеховым — сыном Алики Смеховой, тоже пришедшей на премьеру.
Кроме Гузеевой и Смеховой, на светском рауте были замечены Владимир Познер, Светлана Ходченкова, Ксения Раппопорт, Светлана Немоляева, Леонид Ярмольник, Алена Хмельницкая, Мария Шумакова и другие знаменитости.
По сюжету картины главный герой Марк (в исполнении Алексея Серебрякова) — одинокий 53-летний художник, живущий за границей, русский эмигрант. Он возвращается на родину, чтобы навестить отца — известного дирижера (в исполнении Даниэля Ольбрыхского), от которого сбежал в юности. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда она неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.
Фильм «Ван Гоги» выходит на экраны 7 марта. Купить билеты можно здесь.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / Exponenta Plus