Лариса Долина, Тутта Ларсен и другие звезды на открытии форума Леонида Агутина в Сочи

На форум приехали 3000 участников со всей страны. В 2022 году на форуме будет представлено пять основных творческих направлений: вокал, танцы, актерское мастерство, модельное творчество и тележурналистика. Кроме того, в программу также добавлены новые треки «Продюсирование и продвижение», «Предпринимательство в шоу-бизнесе» и трек развития компетенций музыкальных педагогов, который организует Лариса Долина. Призер гран-при вокального конкурса получит денежный приз от национальной платежной системы «Мир», а продюсерский центр Black Star выберет среди участников претендентов на продюсерский контракт. Национальный чемпионат творческих компетенций ArtMasters выберет десятку счастливчиков, для которых участники чемпионата напишут песни и снимут клипы в рамках своих творческих заданий.

Завершится форум гала-концертом с участием Леонида Агутина, Николая Агутина, Ларисы Долиной, Владимира Преснякова, Сосо Павлиашвили, Пелагеи, Ирины Дубцовой, Natan, группы «Пицца», Юлианны Карауловой, Александра Шоуа, Jony, Кирилла Скрипника и других звезд российской эстрады.