Лариса Долина, Лолита Милявская и другие звезды «МУЗ-ТВ» в ДС «Мегаспорт»

На одной сцене ДС «Мегаспорт» собрались топовые отечественные исполнители: Григорий Лепс, Лариса Долина, Лолита Милявская, Сергей Лазарев, Алсу, Bahh Tee&Turken, Зара, Стас Пьеха, Хабиб, Люся Чеботина, Митя Фомин и многие другие.

Григорий Лепс во время поднятия флага исполнил гимн России. В одном из эпизодов о «силе жизни», который представлял Сибирский федеральный округ, Лолита, воспарила над сценой на специальной конструкции, как будто вынырнула из Байкала. Сергей Лазарев представлял эпизод «сила мотивации» под динамичный трек «Танцуй». Ярким завершением церемонии стало выступление Ларисы Долиной и коллектива «Александров парк», во время которого зажегся факел – огонь сердец, соединившись в огне Спартакиады.

Поверхность стадиона во время выступления артистов олицетворяла карту России и визуально разделившись на 8 федеральных округов, в которые отправился главный герой шоу. Например, Люся Чеботина представила свою родину — Дальневосточный округ. Вместе с певицей спортсмены и зрители наслаждались природой Камчатки.

После выступления звезды поделились своими эмоциями и рассказали, как проходила подготовка их масштабных музыкальных постановок.

Лолита: «На открытие я приехала только с аэропорта! Наш самолёт сел до дождя. И больше всего я радовалась, что нас не шатало в самолете, потому что я человек, который не любит летать, хоть и летает много. И моя спартакиада сегодня заключалась также в том, чтобы быстренько забрать вещи, быстренько прыгнуть в машину и приехать сюда! Мне буквально на словах объяснили, как будет выглядеть мой номер, но я рада, что мы успели его отрепетировать. И всё получилось! Церемония была построена на идее величия духа, силы и мотивации, лично меня мотивирует любовь к жизни и зрителей ко мне».