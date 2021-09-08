Куркова пришла на премьеру «Контакта» в широких брюках с дырами, а Тарханова – в total black
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
На закрытом мероприятии среди звездных гостей были замечены Равшана Куркова, Глафира Тарханова, Сергей Гилев, Роман Маякин, Родион Газманов, Полина Гренц, Виктория Боня и многие другие.
Впервые вышедшая в свет после объявления о пополнении в семействе Равшана Куркова появилась на премьере в белоснежном свободном жакете и широких черных брюках необычного кроя, их изюминкой стали дыры на коленях. Дополнила свой образ актриса сумкой кросс-боди и небрежно собранными в пучок волосами. Легкий мейкап лишь подчеркнул, как свежо выглядит Куркова.
Фото: архив пресс-службы
Глафира Тарханова на премьеру решила одеться полностью в черное – лонгслив с просторными черными брюками, а широкий ремень помог подчеркнуть стройную талию. Торжественности casual-образу придал макияж с акцентом на губы. Вот уж правду говорят, что красная помада может украсить даже самый обыденный образ, главное, чтобы она была правильно подобрана и уместна.
Фото: архив пресс-службы
А вот Виктория Боня пришла на премьеру в нехарактерном для нее строгом образе. На сей раз звезда соцсетей предпочла деловой черный брючный костюм и гладко зачесанные назад волосы. Пикантности классике добавила лишь водолазка телесного цвета, имитирующая эффект голого тела и подчеркнувшая фигуру Вики.
Фото: архив пресс-службы
Напомним, что новый сериал, который будет доступен с 9 сентября на видеосервисе PREMIER, расскажет историю девочки-подростка Юли. У нее проблемы в школе и абсолютное непонимание в отношениях с отцом, который работает инспектором по делам несовершеннолетних. Найти подход к девочке у него не получается, и мужчина просит подростка, который проходит по его ведомству, подружиться с его дочерью в социальной сети «ВКонтакте» и дать ему доступ к ее странице.
Фото: архив пресс-служб
Режиссером проекта стал Евгений Стычкин, главные роли в нем исполнили Павел Майков и Ирина Паутова.
Фото: архив пресс-службы