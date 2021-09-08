Куркова пришла на премьеру «Контакта» в широких брюках с дырами, а Тарханова – в total black

Напомним, что новый сериал, который будет доступен с 9 сентября на видеосервисе PREMIER, расскажет историю девочки-подростка Юли. У нее проблемы в школе и абсолютное непонимание в отношениях с отцом, который работает инспектором по делам несовершеннолетних. Найти подход к девочке у него не получается, и мужчина просит подростка, который проходит по его ведомству, подружиться с его дочерью в социальной сети «ВКонтакте» и дать ему доступ к ее странице.