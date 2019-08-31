Кунаки в перьях и Стюарт в розовом: как прошел третий день Венецианского кинофестиваля

Ленту «Офицер и шпион» на суд зрителей представили супруга Романа Полански, актриса Эмманюэль Сенье и актеры Жан Дюжарден и Луи Гаррель, исполнившие в фильме главные роли.

Кристен Стюарт, исполнительница главной роли в фильме Seberg, стала одной из самых ярких звезд на вечерней премьере. Для красной дорожки актриса выбрала длинное розовое платье из кружева с серебристым узором.