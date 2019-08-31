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Кунаки в перьях и Стюарт в розовом: как прошел третий день Венецианского кинофестиваля

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тина Кунаки и Венсан Кассель

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В пятницу, 30 августа, в рамках престижного киносмотра состоялись две долгожданных премьеры.

В Италии в самом разгаре 76-й Венецианский кинофестиваль. Минувшая пятница, 30 августа, запомнится зрителям сразу двумя громкими премьерами — исторической драмы Романа Полански «Офицер и шпион» (An Officer and A Spy (J'accuse)) и политического триллера Бенедикта Эндрюса «Назло врагам» (Seberg).

Одними из самых ярких гостей показа Полански стали Венсан Кассель и Тина Кунаки. Модель, ставшая мамой три месяца назад, восхитила фигурой, которую подчеркнула черным мини-платьем с перьями от Armani Privé.

Тина Кунаки

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Ленту «Офицер и шпион» на суд зрителей представили супруга Романа Полански, актриса Эмманюэль Сенье и актеры Жан Дюжарден и Луи Гаррель, исполнившие в фильме главные роли.

Кристен Стюарт, исполнительница главной роли в фильме Seberg, стала одной из самых ярких звезд на вечерней премьере. Для красной дорожки актриса выбрала длинное розовое платье из кружева с серебристым узором.

Кристен Стюарт

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Среди гостей этого показа также была замечена 24-летняя актриса Маргарет Куэлли, дочь Энди Макдауэлл. Восходящая звезда выбрала макси-платье от Gucci из шелка-плиссе цвета пыльной розы.

Маргарет Куэлли

Фото: Hubert Boesl/dpa/Globallookpress

Напомним, 76-й Венецианский кинофестиваль проходит с 28 августа по 7 сентября 2019 года.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube

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