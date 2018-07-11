КультурныеЗатоСпортивные: Мария и Павел Погребняк, Наталья Бардо и другие звезды поиграли в футбол и оценили художественную выставку

Главный редактор журнала Vogue Мария Федорова и бизнес-леди Полина Киценко собрали звездных гостей в Третьяковской галерее на специальный просмотр выставки «Футбол и не только», приуроченной к Чемпионату мира по футболу.

Знаменитости не только оценили работы Дейнеки, Шадра и Чайкова 1920–1990-х годов из собрания Третьяковской галереи, объединенные темой спорта, но и сами поучаствовали в активностях на свежем воздухе — они с удовольствием поиграли в футбол!