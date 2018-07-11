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#КультурныеЗатоСпортивные: Мария и Павел Погребняк, Наталья Бардо и другие звезды поиграли в футбол и оценили художественную выставку

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел и Мария Погребняк

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10 июля знаменитости собрались на специальном просмотре выставки «Футбол и не только» в Третьяковской галерее.

Главный редактор журнала Vogue Мария Федорова и бизнес-леди Полина Киценко собрали звездных гостей в Третьяковской галерее на специальный просмотр выставки «Футбол и не только», приуроченной к Чемпионату мира по футболу.

Знаменитости не только оценили работы Дейнеки, Шадра и Чайкова 1920–1990-х годов из собрания Третьяковской галереи, объединенные темой спорта, но и сами поучаствовали в активностях на свежем воздухе — они с удовольствием поиграли в футбол!

Среди гостей были замечены экс-футболист Павел Погребняк и его супруга Мария, беременная Маруся Фомина с мужем Алексеем Киселевым, а также Наталья Бардо, Ксения Чилингарова, рэпер Фараон, Игорь Чапурин, Вика Газинская и другие звезды.

Фото: пресс-служба

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