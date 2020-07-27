Кулинарные секреты шеф-поваров и блогеров, лекции диетологов и не только: что ждать от фестиваля еды «Вкусно!»
В самом большом фудмолле Европы 8 августа пройдет фестиваль еды «Вкусно!». «Депо» — это 11 000 кв. метров, 75 различных концепций, бар с двумя большими залами, 140 продуктовых лавок — и речь пока только об одном здании, а всего их пять. Поэтому здесь каждый сможет найти еду себе по душе.
Насыщенную программу фестиваля откроют выступления известных блогеров: Дмитрий Путылин развеет самые известные мифы современных нутрициологов и расскажет, что такое здоровье и как на него влияет то, что мы едим; Регина Доктор — врач-диетолог, нефролог и известный блогер — откроет свои секреты здорового питания в большом городе.
Кроме того, гостей фестиваля ждет настоящий кулинарный поединок лучших шеф-поваров Москвы и известных фудблогеров, которые поделятся своими лайфхаками и расскажут, как самое простое блюдо превратить в изысканное произведение искусства:
- Мастер-класс по приготовлению пасты с участием шеф-повара Ильи Мищенко и фудблогера Валерии Васеневой;
- Мастер-класс «Летний обед» с участием шеф-повара Ольги Суздалкиной и фудблогера Анесто Шайнидиса;
- Мастер-класс «Правильные десерты» с участием шеф-повара Артема Волчека и фудблогера Кристины Трофимовой.
Посетителей мероприятия ждут дегустации вкуснейших блюд и розыгрыши подарков от партнеров фестиваля.
В рамках фестиваля состоится награждение лауреатов премии «Здоровое питание», ежегодной общественно значимой награды, призванной способствовать привлечению общественного внимания к проблеме здоровья в общем и здорового питания в частности.
Расписание и более подробную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте.
Место: Фудмолл «ДЕПО», г. Москва, ул. Лесная 20, стр.3.
Время: 11:00 – 17:00.
Вход свободный.
Фото: архив пресс-службы
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!