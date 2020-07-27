Кулинарные секреты шеф-поваров и блогеров, лекции диетологов и не только: что ждать от фестиваля еды «Вкусно!»

В самом большом фудмолле Европы 8 августа пройдет фестиваль еды «Вкусно!». «Депо» — это 11 000 кв. метров, 75 различных концепций, бар с двумя большими залами, 140 продуктовых лавок — и речь пока только об одном здании, а всего их пять. Поэтому здесь каждый сможет найти еду себе по душе.

Насыщенную программу фестиваля откроют выступления известных блогеров: Дмитрий Путылин развеет самые известные мифы современных нутрициологов и расскажет, что такое здоровье и как на него влияет то, что мы едим; Регина Доктор — врач-диетолог, нефролог и известный блогер — откроет свои секреты здорового питания в большом городе.

Кроме того, гостей фестиваля ждет настоящий кулинарный поединок лучших шеф-поваров Москвы и известных фудблогеров, которые поделятся своими лайфхаками и расскажут, как самое простое блюдо превратить в изысканное произведение искусства:

Мастер-класс по приготовлению пасты с участием шеф-повара Ильи Мищенко и фудблогера Валерии Васеневой ;

и фудблогера ; Мастер-класс «Летний обед» с участием шеф-повара Ольги Суздалкиной и фудблогера Анесто Шайнидиса ;

и фудблогера ; Мастер-класс «Правильные десерты» с участием шеф-повара Артема Волчека и фудблогера Кристины Трофимовой.

Посетителей мероприятия ждут дегустации вкуснейших блюд и розыгрыши подарков от партнеров фестиваля.

В рамках фестиваля состоится награждение лауреатов премии «Здоровое питание», ежегодной общественно значимой награды, призванной способствовать привлечению общественного внимания к проблеме здоровья в общем и здорового питания в частности.

Расписание и более подробную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте.

Место: Фудмолл «ДЕПО», г. Москва, ул. Лесная 20, стр.3.

Время: 11:00 – 17:00.

Вход свободный.